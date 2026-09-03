Un ciclista murió tras un choque en pleno centro de Roca

Fatal accidente entre un auto y un ciclista en Roca. Fotos: Franco Urchipía

Un ciclista murió esta tarde en Roca luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la intersección de las calles 9 de Julio y España.

Fatal accidente entre un auto y un ciclista en Roca

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol, que era conducido por un hombre, y a un ciclista. Producto del fuerte impacto, el hombre que circulaba en bicicleta sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar.

Por el momento se desconoce la mecánica del accidente y las circunstancias que provocaron la colisión. Las autoridades trabajan para determinar cómo ocurrió el hecho.

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo en la zona. En el lugar trabajaban efectivos de la Policía, personal de Tránsito y una ambulancia del SIARME.

Como consecuencia del procedimiento, las calles permanecían cortadas al tránsito mientras se realizaban las tareas correspondientes y se avanzaba con las pericias para esclarecer lo ocurrido.