Vaca Muerta en Houston: Cómo es el plan de Camuzzi para exportar GNL desde 2030

Como parte del encuentro especial organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) en Houston, denomiado Shale in Argentina, el referente de Camuzzi, Daniel Ridelener, presentó los detalles operativos y técnicos del proyecto LNG del Plata, una de las apuestas de infraestructura más relevantes para evacuar el gas de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. La iniciativa proyecta iniciar su producción comercial en 2030 y contempla una inversión inicial de 500 millones de dólares, sobre un desembolso total estimable de 4.100 millones de dólares.

A diferencia de los proyectos exportadores de gas natural licuado (GNL) como el liderado por YPF y el de Southern Energy, LNG del Plata es único en tres aspectos: por un lado es impulsado por una empresa que no es productora de gas como es Camuzzi.

En segundo lugar, es la única iniciativa que no se planteó para la costa rionegrina, sino para el puerto de La Plata, utilizando para eso -al menos en su etapa inicial- los actuales gasoductos troncales del país.

Y en tercer lugar, es el único proyecto que prevé dedicar un tren de producción a funcionar de forma estacional, aprovechando los meses de baja demanda de gas del país. El segundo tren del plan inicial sí funcionará los 365 días del año como plantean los demás proyectos, y además en este caso se prevé una duplicación de la capacidad de producción, a sumar un segundo barco fábrica que les permita pasar de un procesamiento de 2.4 a 4.8 MTPA del GNL.

Según precisó el especialista, se espera que la demanda energética global crecerá aproximadamente un 50% en la próxima década (unas 200 toneladas métricas al año -MTPA- adicionales), lo que abre un escenario clave para la Argentina.

Según las proyecciones expuestas, el país podría cubrir hasta un 7% de la demanda energética mundial en 2033 considerando únicamente los desarrollos de gas natural licuado (GNL) que se encuentran en marcha.

«Esta vez les voy a contar sobre LNG del Plata, uno de los proyectos que exportará el gas de Argentina al mundo, y espero que se realice en los próximos años», destacó Daniel Ridelener, al repasar el salto que dará el país para elevar su producción gasífera de los 150 millones de metros cúbicos diarios actuales a un rango de entre 250 y 270 millones de metros cúbicos por día.

Un barco fábrica a 50 kilómetros de Buenos Aires

El proyecto LNG del Plata estará ubicado en el Puerto La Plata, a 50 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La terminal requerirá un volumen de abastecimiento de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, que actualmente se negocia con productores de Vaca Muerta.

Para transportar el recurso se utilizará el sistema existente de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y capacidad adicional mediante obras dedicadas. La infraestructura requerirá construir un ducto terrestre (inland) de 42 kilómetros y un tramo marino (offshore) de 10 kilómetros, sumado a un jetty y plantas de compresión.

El buque licuefactores de GNL (FLNG) tendrá una capacidad de almacenamiento de 174.000 metros cúbicos, lo que permitirá procesar unos 14.000 metros cúbicos por litro de GNL al día y concretar el despacho de aproximadamente dos cargas mensuales de GNL.

Un esquema contractual pensado para la estacionalidad de Vaca Muerta

Un aspecto diferencial del plan técnico presentado por el referente de Camuzzi radica en la modulación del transporte y la licuefacción. El buque flotante contará con dos trenes de licuefacción de 1,2 MTPA cada uno.

«Intentaremos estructurar los contratos de transporte para que una barra opere 365 días, mientras que la segunda barra será interrumpida durante las semanas de mayor demanda invernal», explicó Ridelener.

Este esquema busca resolver el problema de la estacionalidad local: le permite a los productores de Vaca Muerta colocar su gas plano durante todo el año —clave para los yacimientos de petróleo donde el gas se extrae de forma asociada— y, al mismo tiempo, habilita a reorientar ese suministro al mercado doméstico durante los picos de consumo invernal.

Debido a esta modulación, si bien la capacidad nominal de la unidad FLNG será de 2,4 MTPA, la producción real efectiva anual se estima en 2,1 MTPA. En una segunda etapa proyectada para la próxima década, se prevé duplicar la capacidad total a 4,8 MTPA mediante el duplicado del ducto e infraestructura de compresión.

Alianza internacional, RIGI y etapas de construcción

El desarrollo comercial contempla la participación de la comercializadora neerlandesa Vitol, que físicamente entregó 23 MTPA de energía a nivel global en 2025. Vitol no solo se perfila como el comprador (offtaker) de la producción mediante contratos a largo plazo, sino también como socio accionarial de Camuzzi Gas Inversora.

Previo a la Decisión Final de Inversión (FID), las compañías avanzan en la tramitación de permisos ambientales, los acuerdos de transporte (TSA) y el encuadre dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado por el Congreso Nacional, marco que brinda previsibilidad fiscal y cambiaria.

Una vez alcanzado el FID, los tiempos de obra se dividen en tres etapas principales:

Infraestructura terrestre (Inland): 42 kilómetros de gasoducto con un plazo estimado de construcción de 16 meses (incluyendo procuración). Infraestructura marina y compresión: 10 kilómetros mar adentro, facilidades de compresión y obras del jetty, con un periodo estimado de entre 24 y 30 meses. Arribo e integración del buque licuefactores (FLNG): con un periodo de instalación y puesta en marcha de aproximadamente 3 meses.

«En Argentina, el GNL es un cambio real. Podría mejorar fundamentalmente la estructura macroeconómica del país y diversificar la dependencia tradicional de la Argentina en el sector agropecuario», concluyó Ridelener durante su presentación en el IAPG, remarcando que el proyecto posicionado en el Atlántico brinda acceso directo y estratégico para ingresar a la industria global del GNL desde el Hemisferio Sur.