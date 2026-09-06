Flavio Briatore destacó la recuperación de Franco Colapinto: «Hizo una carrera brillante»

Más allá del maltrago por el despiste que la chance de pelear por más en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el italiano Flavio Briatore, Asesor Ejecutivo del equipo Alpine, destacó el trabajo hecho por el argentino Franco Colapinto hoy en Monza.

El pilarense tuvo dos grandes largadas, tanto en la partida original como en el relanzamiento, saltando desde el 7° al 3° puesto y peleando nada menos que con Max Verstappen (Red Bull) por esa posición de podio en el reinicio de la competencia.

En el afán de seguir prendido a los escapes del tetracampeón, el argentino perdió el control de su A526 y se fue de pista, cayendo hasta el 16° puesto; panorama poco alentador en ese momento.

Franco Colapinto had a roller-coaster restart 😮 pic.twitter.com/XiYnvitxwI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Sin embargo, Franco dio una gran muestra de recuperación, recortó terreno con el paso de las vueltas y terminó cruzando la meta en un valioso 9° puesto, logrando sumar puntos por séptima vez en el año y ayudando a su equipo en la pelea contra Racing Bulls en el Mundial de Constructores.

Para Briatore, no hay lamento alguno. Por el contrario, el mandamás de Alpine reconoció la frialdad del argentino para recuperarse durante la competencia y finalizar en zona de puntos al igual que su compañero Pierre Gasly.

«Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue fantástico que Pierre tuviera ayer su momento para disfrutarlo junto al equipo, y Franco hizo una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos para el equipo«, expresó Briatore.

Al respecto del panorama previo y la ilusión que generaba la Pole de Gasly, Briatore, conocedor de este mundo como nadie, remarcó: «Éramos realistas respecto de lo que podíamos conseguir hoy y, en última instancia, el resultado fue un reflejo justo de nuestro ritmo durante una distancia completa de Gran Premio».

El fin de semana no comenzó bien. El dictamen de la FIA con la quita del podio a Gasly en Mónaco fue un baldazo de agua fría, pero el francés devolvió la alegría el sábado con la Pole. Al cierre del Gran Premio, Alpine se llevó ocho puntos contra cinco de Racing Bulls. ¡Premisa cumplida!

«Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con algunos momentos destacados, como la pole position de ayer, y buenos puntos sumados para el equipo. Hemos reducido la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y el rendimiento que hemos llevado al auto en las últimas carreras nos ha colocado en una posición más competitiva para luchar en pista«, cerró Briatore.