Quiénes eran las víctimas del fatal choque sobre la Ruta 251, cerca de Conesa: eran de Chubut, cómo está el herido

El sábado se registró un fatal accidente sobre la Ruta 251 en Río Negro. A pocos kilómetros de Conesa tres vehículos protagonizaron un fuerte choque producto del cual se registraron dos víctimas fatales y un herido de gravedad.

Este domingo se confirmaron las identidades de las víctimas. Eran de Puerto Madryn. El conductor del camión quedó imputado por «homicidio culposo».

Quiénes eran los dos hombres de Puerto Madryn que murieron en el fatal accidente sobre la Ruta 251, cerca de Conesa

Según lo publicado por NoticiasNet, las dos víctimas fatales fallecieron en el lugar del accidente, el kilómetro 158 de la Ruta 251. Los hombres viajaban hacia Chubut en una Ford Ranger.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trató de Osvaldo Martín Caro y Hugo Daniel Pérez.

Choque faltal sobre la Ruta 251: cómo avanzó la investigación

Hubo tres vehículos involucrados: un camión, una Volkswagen Amarok y un auto marca Nissan. Desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal dijeron a Diario RÍO NEGRO que la fiscal Mariana Giammona se juntó en el hospital de Viedma con el conductor de la camioneta.

Está en principio imputado el conductor del camión por homicidio culposo «mientras continúan las medidas en el marco de las perciias accidentológicas».

Se conoció que tres personas circulaban a bordo de la camioneta. Dos murieron por el choque. La tercera resultó con lesiones graves y fue trasladada al hospital de Canesa,