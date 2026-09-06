En vivo: Cipolletti pierde con Olimpo en Bahía Blanca por el Federal A

Cipolletti pierde 1 a 0 con Olimpo en Bahía Blanca en una fecha clave por la zona campeonato del Federal A. En el Roberto Carminatti, el árbitro del encuentro es Diego Novelli.

El local empezó mejor y a los 8 minutos se adelantó con un golazo de tiro libre de Brian Guille. El zurdo le pegó por arriba de la barrera y la clavó al ángulo.

El Albinegro busca dar el golpe como visitante ante uno de los punteros para volver a la zona de clasificación. Viene de tener fecha libre y ahí bajó al quinto lugar (clasifican los cuatro primeros).

Para este encuentro, volvió Cristian González, recuperado de una distensión muscular y Andrés Almirón, que cumplió la fecha de suspensión por cinco amarillas. También regresaron Marcos Pérez en el mediocampo y Nahuel Luna en la delantera, que fueron suplentes en el último encuentro.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Nahuel Luna.

Olimpo salió con: Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Marcelo Olivera, Manuel Vargas; Brian Guille y Joaquín Susvielles.

