Confirmaron la condena contra «El Diablo» Maureira: el TI de Río Negro ratificó los 28 años de prisión

Los jueces del Tribunal de Impugnación de Río Negro ratificó de manera definitiva las condenas a Raúl Esteban «El Diablo» Maureira y Andrés Gabriel Pereira por el violento robo en una chacra de Chichinales en abril de 2024. Los magistrados Miguel Ángel Cardella, Guillermo Daniel Merlo y Marcelo Juan Enrique Chironi rechazaron por unanimidad los recursos de las defensas y confirmaron las penas unificadas de 28 años de prisión efectiva para Maureira y de 8 años y 6 meses para Pereira.

Con este fallo de doble conforme, el tribunal de alzada respaldó la sentencia dictada en mayo por el Tribunal de Juicio de Roca. Aquella resolución había revocado una absolución previa dictada a fines de 2025 bajo el beneficio de la duda, luego de que la fiscal Vanesa Cascallares impugnara la valoración aislada de pruebas clave como rastros biológicos y dactilares.

La convergencia de la evidencia científica

El violento hecho ocurrió el 23 de abril de 2024 cuando los ladrones engañaron a una mujer de 82 años simulando el accidente de un empleado. Tras ingresar al domicilio, la amenazaron con armas de fuego, efectuaron un disparo intimidatorio y huyeron en el auto de unos familiares que llegaban, dejando abandonado en la escena el Volkswagen Gol en el que se movilizaban.

La defensa de Maureira tildó de arbitrario el fallo y alegó que el hallazgo de su material genético en el auto y en unos guantes no era concluyente, sugiriendo que la colocación de una tarjeta SIM vinculada a su cliente en el celular robado a las víctimas doce de días después pudo ser un mero «pasamano».

Sin embargo, el tribunal superior rechazó estas hipótesis exculpatorias. El juez Cardella remarcó la necesidad de analizar los indicios de forma conjunta: «El conjunto de esos indicios, valorados en su convergencia, sigue siendo razonablemente compatible con una hipótesis de participación en el robo», fundamentó el magistrado.

Penas unificadas y reincidencia

La resolución ratificó además la unificación de penas por los antecedentes de los imputados. A Raúl «El Diablo» Maureira se le impuso una pena de 9 años por el robo de Chichinales que, al computarse con una sentencia previa de octubre de 2025, resultó en una pena única de 28 años de prisión efectiva, bajo declaración de segunda reincidencia.

Para Andrés Gabriel Pereira, la condena de 7 años y 8 meses se unificó con otra dictada en junio de 2025, fijando una pena única de 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y declarándolo reincidente por primera vez.