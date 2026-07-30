Fran Cerúndolo, autocrítico a pesar de avanzar en Los Cabos: «Jugué un tenis muy pobre»

El argentino la pasó mal, pero la suerte estuvo de su lado y sigue con vida con México.

La desgracia ajena le permitió al argentino Francisco Cerúndolo seguir con vida en el ATP 250 de Los Cabos (México), en una jornada tenística que, hasta el momento de consumarse su pase a los cuartos de final, el bonaerense se las veía realmente muy complicadas.

Cerúndolo, 20° del ranking mundial, la pasaba mal ante el estadounidense Tristan Boyer, 162° del escalafón, tras desperdiciar dos set points y caer en la primera manga por 7-6, y encontrarse 3-4 en el segundo parcial.

En ese momento, justo cuando el argentino había recuperado el break perdido, el tenista norteamericano anunció su retiro del partido por problemas físicos, lo que simplificó el trámite del mayor de los hermanos. Aunque, más allá de la victoria, Fran no quedó para nada conforme con su performance.

«Tuve suerte. Estaba jugando un partido muy malo, un nivel de tenis muy pobre. Competí y luché con lo que tenía. Estabamos compitiendo en el segundo set y se tuvo que retirar, me dijo que por problemas de salud. El mérito que tuve fue el de mantenerme luchando, compitiendo más allá de no haber jugado nada bien y estoy en cuartos de final. Pero él estaba jugando mucho mejor que yo y es una pena que haya terminado así», declaró acerca de su tenis ante Boyer.

“El ambiente de la gente que se genera en la cancha es superior a casi todo el mundo”, cerró el argentino, quien en la próxima ronda se enfrentará al francés Arthur Gea (127°).

El máximo favorito al título en el certamen mexicano, el chequio, Jiri Lehecka, cayó en segunda ante el chino Chak Lam Coleman Wong, 108° del planeta. Ello transforma al argentino Cerúndolo en el máximo candidato a la corona.