Capturaron a la exfuncionaria de Morón investigada por narcotráfico: tenía droga, una balanza y dinero en efectivo

Detuvieron a la exfuncionaria de Morón acusada de liderar una presunta red narco. Foto: gentileza

La exfuncionaria del partido bonaerense de Morón, Luna Suyai Ortigoza, acusada por presunto narcotráfico, fue detenida este jueves tras permanecer prófuga desde el 22 de mayo.

Cayó en Merlo la exdirectora municipal de Morón

Fuentes policiales informaron que efectivos de la División Operativa de Capturas perteneciente a la Policía Bonaerense concretaron el arresto de la implicada en la calle Miró al 1900, en la localidad de Merlo.

Suyai Ortigoza registraba una solicitud de captura vigente requerida por el Juzgado de Garantías número 1 del Departamento Judicial de Morón.

Los oficiales secuestraron en poder de la fugitiva unos 20 envoltorios de droga, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio y permanecía prófuga junto a su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34, ambos sospechados de liderar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada el 25 de febrero, en la que se alertaba sobre distintos puntos de venta en la zona de Castelar, especialmente en inmediaciones de las calles Ferre, Piovano, Pardo y Presidente Ortiz. Luego se sumaron otras siete denuncias anónimas con datos similares, lo que dio origen a la causa a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

Según la investigación, la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina llevó a cabo tareas de observación, seguimientos y relevamientos en la zona, donde habría confirmado la operatoria de venta al menudeo y bajo modalidad “delivery”.

Durante los allanamientos efectuados en la vivienda de Ortigoza, los efectivos secuestraron 509 gramos de clorhidrato de cocaína, 26 gramos de marihuana, una balanza de precisión, celulares, tarjetas SIM, recortes con restos de sustancia, dinero en efectivo, documentación y sellos vinculados a su función municipal.

En tanto, en el domicilio de Paz se hallaron 1.098 gramos de cocaína, una balanza digital y un revólver calibre .32 cargado con tres cartuchos. Ambos permanecen prófugos mientras la justicia intenta determinar el alcance de la presunta organización narco.

La causa se encuentra caratulada como «tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a los consumidores y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil».

NA