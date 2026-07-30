Qué verduras podés cultivar en macetas si vivís en un departamento: agosto es ideal para arrancar una mini huerta

No todas las verduras requieren el mismo espacio.

Tener una huerta ya no es un privilegio de quienes cuentan con un gran patio. Cada vez más personas aprovechan un balcón, una ventana o una terraza para cultivar sus propias verduras y cosechar alimentos frescos durante buena parte del año.

La clave está en elegir las especies correctas. Algunas necesitan mucho espacio para desarrollar sus raíces, pero otras se adaptan muy bien a las macetas y son ideales para quienes viven en departamentos.

Lechuga

Es una de las verduras más fáciles de cultivar en recipientes.

Solo necesita una maceta de unos 20 centímetros de profundidad, un sustrato fértil y varias horas de luz natural.

Además, si se cosechan únicamente las hojas externas, la planta continúa produciendo durante varias semanas.

Rúcula

Crece rápido y ocupa muy poco espacio.

Puede sembrarse directamente en la maceta y comenzar a cosecharse en pocas semanas. Si se realizan cortes parciales, vuelve a brotar varias veces.

Acelga

Aunque desarrolla hojas grandes, no necesita un recipiente demasiado profundo.

Fotos gentileza.-

Con una maceta de unos 30 centímetros alcanza para que produzca durante meses, siempre que se corten las hojas externas y se deje intacto el centro de la planta.

Espinaca

Es otra excelente opción para balcones.

Tolera bien las temperaturas frescas y requiere poco espacio, por lo que resulta ideal para comenzar una huerta urbana.

Rabanitos

Son uno de los cultivos más rápidos de la huerta.

Como la raíz no es muy profunda, pueden sembrarse en macetas medianas y cosecharse en aproximadamente un mes, dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo.

Cebolla de verdeo

Se adapta muy bien a recipientes.

Además, permite cosechar únicamente las hojas verdes y dejar que la planta continúe produciendo nuevos brotes.

Perejil

Es una de las aromáticas más utilizadas en la cocina y también una de las más sencillas de mantener.

Necesita una maceta mediana, riegos regulares y buena iluminación.

¿Cuánta luz necesitan?

La mayoría de las verduras necesita entre 4 y 6 horas de sol directo por día.

Si el balcón recibe menos luz, todavía es posible cultivar algunas especies de hoja, aunque su crecimiento será más lento.

Elegir la maceta correcta

No todas las verduras requieren el mismo espacio.

En general:

las hojas, como lechuga o rúcula, crecen bien en macetas poco profundas;

las acelgas y espinacas agradecen recipientes un poco más grandes;

las verduras de raíz necesitan mayor profundidad.

Tan importante como el tamaño es que la maceta tenga buen drenaje para evitar que el agua quede acumulada.

Los cuidados básicos

Para que una huerta en macetas prospere, alcanza con seguir algunas recomendaciones sencillas:

utilizar un sustrato de buena calidad;

regar cuando la tierra comienza a secarse;

agregar compost o abono orgánico periódicamente;

evitar que el agua permanezca en el plato debajo de la maceta;

cosechar de manera gradual para estimular nuevos brotes.

Una huerta al alcance de cualquiera

Vivir en un departamento ya no es una excusa para renunciar a una huerta.

Con unas pocas macetas y especies adecuadas es posible producir verduras frescas durante buena parte del año, reducir gastos y disfrutar del placer de cosechar alimentos propios, incluso en espacios muy pequeños.

Fuentes: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Programa ProHuerta y manuales para huertas urbanas.