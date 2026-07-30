Para el STJ en Allen hay conflicto de poderes y decidirá si la ordenanza que suspendió a Marcelo Román es válida

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) intervendrá en el conflicto institucional planteado entre el intendente de Allen, Marcelo Román, y el Concejo Deliberante de esa ciudad, que terminó en la suspensión temporaria del jefe comunal mientras se tramita una causa judicial en la que se le formularon cargos.

En una resolución dictada este jueves, el máximo tribunal de Río Negro declaró que el caso constituye un conflicto de poderes entre los órganos Ejecutivo y Legislativo municipales y que, por esa razón, corresponde a la competencia originaria y exclusiva del máximo tribunal provincial.

La ordenanza que suspendió a Román

Semanas atrás la Ordenanza 044/2026 dispuso la «suspensión preventiva y precautoria en sus funciones» de Román «hasta tanto recaiga sentencia definitiva» en la causa judicial que enfrenta Román. Además, estableció que la suspensión será sin derecho a percibir dieta ni remuneración durante el tiempo que permanezca apartado de sus funciones.

La norma también determina que, una vez vigente la suspensión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, ejercerá provisoriamente el Poder Ejecutivo municipal con todas las facultades previstas en la Carta Orgánica. En paralelo, el edil Guillermo Pennesi (JSRN) asumió la presidencia del cuerpo legislativo.



Ante el STJ, la presentación fue realizada por Román, quien sostuvo que el Concejo Deliberante excedió sus atribuciones al disponer su suspensión en el cargo y reemplazarlo por el presidente del cuerpo legislativo.

Además, denunció un nuevo hecho ocurrido después de iniciar la acción: afirmó que el Concejo se negó a recibir el veto de una ordenanza, lo que, según planteó, implicó impedirle ejercer una facultad prevista en la Carta Orgánica Municipal.

El STJ coincidió con el dictamen del procurador Crespo



El STJ analizó la naturaleza del planteo y coincidió con el dictamen emitido por el Procurador General de la provincia.

En consecuencia, resolvió que la controversia encuadra como un conflicto de poderes entre dos órganos municipales, supuesto que la Constitución de Río Negro y el Código Procesal Constitucional asignan directamente al Superior Tribunal.



La resolución no se pronunció sobre el fondo de la controversia ni sobre la validez de las decisiones adoptadas por el Concejo Deliberante. En esta etapa, el tribunal únicamente definió que es el órgano competente para intervenir en el caso.



Como siguiente paso, el STJ requirió al Concejo Deliberante de Allen que remita, en el plazo de cinco días, todos los antecedentes vinculados con el conflicto denunciado. También dispuso que se le notifique la demanda y la presentación mediante la cual el intendente incorporó el nuevo hecho.



Con esa documentación, el Superior Tribunal continuará la tramitación del expediente y analizará los planteos formulados por las partes y puede considerar que no es válida la ordenanza que suspendió al jefe comunal. Esta decisión pondría a Román nuevamente a cargo de la intendencia que ahora ocupa Figueroa.