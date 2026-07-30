Qué se podrá hacer en la feria del Libro de Cutral Co: charlas, capacitaciones y propuestas artísticas para los más chicos

El Centro Cultural José Rioseco será el lugar que albergará la 4° edición de la feria (Foto: archivo)

Está todo listo para la 4° edición del Festival del libro y Expo Vocacional «El mundo en letras» que abrirá sus puertas el próximo jueves 6 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8, en el parque de la Ciudad, en Cutral Co. La entrada es libre y gratuita. En esta ocasión estarán el escritor e historiador Felipe Pigna, el investigador Carlos Skliar y la escitora Claudina Kutnowski.

El público podrá participar y disfrutar de charlas, talleres, presentaciones de libros, actividades infantiles y orientación vocacional, en una amplia franja horaria.

El jueves 6 se llevará a cabo la capacitación «Mediando las lecturas en las escuelas», a cargo de Iván Nicola, director del Centro de Documentación e Información Educativa -CeDIE– «Alicia Pifarré» del Consejo Provincial de Educación. Es una propuesta que otorga puntaje docente y las inscripciones se hacen a través del correo electrónico culturacco@gmail.com.

En la zona del hall foyer del centro cultural «José Rioseco»: a partir de las 9:15 y a las 15 se desarrollará el taller Rapsodas: Los guardianes del medio ambiente; a cargo de Sandra Sepúlveda. La participación es a partir de los siete años.

De 10 a 16 habrá un taller de orientación vocacional y ocupacional, destinada al mundo adolescente. Desde las 11 a 17 habrá talleres de vida universitaria; charlas de orientación vocacional. A las 15:30 se presentará el libro “Segunda Oportunidad. Mi nombre es Burlete», con Patricia Bobadilla. Destinado a público en general. A las 18 será el momento de «Narrativas urgentes. Cutral Co – Plaza Huincul Una comunidad», a cargo de las autoras Marisa Reyes y Betty Moreno, para todo público.

En la zona de Auditorio será el espacio para la expoventa de ejemplares con una amplia oferta de 14 libreros locales, de Neuquén y de otros puntos de la provincia.

La mesa de escritores tendrá a los autores locales y regionales, en este mismo lugar. Se encontrarán los stands con la exposición de carreras terciarias, universitarias y escuela de oficios.

La propuesta Preguntados y se harán las Trivias Expres con juegos de interés general y educativo. Los títeres de María Angélica, con la presentación de las marionetas. El «Show de Magia» con Mauro y Ayelén.

En la presentación del festival del libro se revalorizó la propuesta y su continuidado. (Foto: gentileza, archivo).

Además se diagramó la zona infantil en el escenario. A las 9; 9:30; 16 y 16:30 se ofrecerá la propuesta artística para niños «Un Sueño Loco», a cargo de las bibliotecas de Cutral Co y Plaza Huincul.

A las 10:00 habrá taller de hilos, manzanas y sueños con María Martha Paz, destinado a las niñas y niños. Luego a las 10:30 y 17:00: Autoestima en tiempos de redes, a cargo del Doctor Juan Orlando Guanca, destinado al mundo adolescente.

Para las 18:15: Mediando las lecturas en las escuelas. Otorga puntaje docente, Cedie a cargo de lván Nicola con inscripciones al correol culturacco@gmail.com y a las 19:45: se presentarán Los Musis, destinado al público en general.





Viernes 7

La segunda jornada del festival del libro tendrá la participación del docente e investigador Carlos Skliar que brindará la capacitación «La educación como artesanía de recomienzos». Esta propuesta otorga puntaje docente y se pueden inscribir en un formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchAxbWOi5GNiONJO–RQqv0FELk_VaGZh3P5ikLQDPX1kbdg/viewform?usp=sharing&ouid=100484123364686278919

En la zona Hall Foyer el día empezará a las 10:00 con la presentación del libro «Mi Viaje», de Silvana Méndez, orientado a público en general. A las 11:30 y 17:00: Taller de vida universitaria. 15:00 Taller Ruka Chillka, «Recuperando la Historia y Memoria de Cutral Co. Un diálogo entre Wenceslao Navarrete y Perico» es un Radioteatro, abierto a todo público.

En la zona de Auditorio: continuará la Expoventa de libros; habrá Mesa de escritores con autores locales y regionales.

Seguirá la exposición de carreras terciarias, universitarias y escuelas de oficios. La propuesta Preguntados y Trivias Expres, con juegos de interés general y educativo.

Además, Los títeres de María Angélica, con el stand y la presentación de marionetas. Habrá Show de Magia, con Mauro y Ayelén.

En la zona de Jornadas Profesionalizantes: a las 9, a las 9:30; a las 16 y 16:30 estará «Un sueño loco», a cargo de bibliotecarios de la comarca petrolera.

A las 15 se presentará el libro «La Substancia de los Sueños», de Julieta Abarzúa.17:30 Alkitara – Memoria en línea – en el desborde de la (in) comunicación, el sonido de la mapu como gesto y poesía del silencio. Estarán Marisa Reyes, Sandra Sepúlveda, Vilma Barros Erxilapé y Graciela Molina.

Sábado 8

El último día de este festival tendrá la presencia del historiador y escritor argentino, Felipe Pigna, que arribará a la ciudad para compartir con el público su último obra «76«. Será a las 18 y con entrada libre y gratuiaa. A las 16, estará Claudina Kutnowski con Inteligencia Laboral, el libro de su autoría.

En el Hall Foyer, a las 10:30 se presentará el Taller Ruka Chillka: Recuperando la Historia y Memoria de Cutral Co. Un diálogo entre Wenceslao Navarrete y Perico, con la modalidad de radioteatro.

A las 19:30 firmarán ejemplares. Café concert con música en vivo de Tango Trío.

En el Auditorio continuará la expoventa de libros y se repetirán las propuestas del jueves y viernes. Estarán los títeres de María Angélica; más el «Show de Magia», con Mauro y Ayelén.

En la zona de Jornadas Profesionalizantes el programa incluye a las 11:00 se presentará «Llave Rota – Lectoras y escritoras desde Neuquén, con Cecilia Soberón, abierto al público en general.

A las 12:00 se presentará la editorial y muestra de catálogo «Miniaturas incandescentes», con Sandra Sepúlveda. Toda la actividad se realizará en el centro cultural del Parque de la Ciudad, que se ubica a la altura del kilómetro 1.333, por la Ruta 22, en Cutral Co. Todo es con entrada gratuita.



