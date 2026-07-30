Comenzó la construcción del nuevo CET en Cipolletti: tendrá perfil en programación y robótica

El proyecto contará con una inversión provincial de $5.804.835.613, financiada con recursos provenientes del Bono VMOS. Imagen ilustrativa: Gobierno de Río Negro.

Las obras del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) de Cipolletti ya están en marcha en el Distrito Vecinal Noreste (DVN), donde se construirá el edificio que ofrecerá la orientación de Técnico en Programación con talleres especializados en robótica. El proyecto es financiado por el Gobierno de Río Negro y busca ampliar la oferta de formación técnica en uno de los sectores con mayor crecimiento de la ciudad.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó el inicio de los trabajos al recorrer el predio y destacó que el proyecto representa una nueva inversión educativa para el sector oeste de la ciudad. «Acá ya están las máquinas trabajando. Se construye una escuela que va a tener nueve aulas, con SUM, comedor, laboratorio y un montón de cosas», afirmó.

El nuevo edificio incorporará talleres especializados y espacios para la formación tecnológica

El establecimiento fue diseñado con una superficie de 2.925 metros cuadrados e incluirá nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas para docentes y preceptores, además del sector administrativo con dirección, vicedirección y secretaría, todo conectado por una circulación central.

La propuesta educativa estará enfocada en la formación técnica vinculada a la economía del conocimiento. «Acá se ven las formaciones de robótica, hardware, software y un montón de cosas», señaló Buteler al describir las características que tendrá el futuro CET.

El proyecto también contempla talleres específicos para robótica educativa, aplicaciones, redes, software, hardware, plataformas móviles, sistemas operativos y emprendedurismo. A ello se sumarán sanitarios propios, espacios de apoyo técnico y un área semicubierta destinada a prácticas al aire libre.

La obra demandará cerca de dos años y acompañará el crecimiento del Distrito Vecinal Noreste

La construcción fue adjudicada este año a la empresa BRB S.R.L. por una inversión superior a los 5.160 millones de pesos, que será financiada con partidas presupuestarias correspondientes a 2026 y 2027. El plazo de ejecución previsto es de 720 días corridos desde el inicio formal de los trabajos.

El complejo también contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) equipado con comedor, cocina, depósitos y sanitarios, además de un sector exterior con infraestructura deportiva pensado para actividades escolares y comunitarias.

Para el intendente, la nueva escuela técnica acompañará el desarrollo urbano del sector. «Seguimos creciendo y transformando el Distrito Vecinal Noreste, que es uno de los lugares más lindos para vivir y se va poniendo cada vez mejor», sostuvo.