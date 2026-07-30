Dolor por la muerte del trabajador de ARSA en Cipolletti: Buteler lo despidió con un sentido mensaje

Cipolletti continúa conmocionada tras la muerte de Sergio Márquez, un trabajador de Aguas Rionegrinas (ARSA), ocurrida ayer por la tarde mientras trabajaba en una obra de renovación de un tramo del sistema cloacal sobre calle Alem.

A través de un comunicado, ARSA informó que la oficina permanecería sin atención durante toda la jornada debido al fallecimiento del empleado durante el cumplimiento de sus tareas laborales. La empresa expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de trabajo.

El mensaje de Buteler para despedir a «Potrillo»

Tras conocerse la noticia, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, publicó un mensaje de despedida para Sergio Márquez, conocido entre sus compañeros como «Potrillo».

GRACIAS, POTRILLO.



Hoy nos toca despedir con enorme tristeza a Sergio Márquez, nuestro querido “Potrillo”.

Gracias por tu compromiso, por tu vocación de servicio y por haber dedicado tu trabajo, hasta el último momento, al bienestar de toda la comunidad.

Acompañamos con profundo… pic.twitter.com/DtrIpPMA5p — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) July 30, 2026

«Hoy nos toca despedir con enorme tristeza a Sergio Márquez, nuestro querido ‘Potrillo’. Gracias por tu compromiso, por tu vocación de servicio y por haber dedicado tu trabajo, hasta el último momento, al bienestar de toda la comunidad», expresó el jefe comunal.

Además, Buteler manifestó su acompañamiento «con profundo respeto y cariño a su familia, a sus amigos y a todos sus compañeros de ARSA en este difícil momento» y agregó que espera que «su ejemplo de entrega y solidaridad permanezca para siempre en el recuerdo de quienes tuvieron la suerte de conocerlo». Su mensaje concluyó con una despedida: «Descansá en paz, Potrillo. Q.E.P.D.»

La empresa suspendió la atención al público tras el fallecimiento

Desde ARSA indicaron que los usuarios igualmente pueden realizar trámites de forma virtual mediante la oficina digital, donde es posible consultar, descargar y pagar facturas. También permanecen habilitados los canales de atención para reclamos técnicos a través de WhatsApp y la línea telefónica gratuita.

El hecho ocurrió en el marco de una intervención sobre calle Alem, donde la empresa ejecuta el reemplazo de un colector cloacal de 400 milímetros de diámetro, ubicado a unos dos metros de profundidad. Se trata de una obra que obligó al corte total del tránsito en ese sector y que forma parte del plan de renovación de infraestructura sanitaria en Cipolletti.

Según había informado previamente la empresa, los trabajos buscan mejorar el funcionamiento del sistema cloacal y prevenir inconvenientes estructurales en una zona considerada crítica para el servicio.