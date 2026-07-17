Francia e Inglaterra definen el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18 para definir el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El último antecedente entre ambos en una Copa del Mundo fue en los cuartos de final de Qatar 2022, cuando Les Bleus se impusieron por 2-1 y avanzaron rumbo al subcampeonato.

El seleccionado francés llegaba como uno de los grandes favoritos a quedarse con el título tras desfilar en la fase de grupos y las rondas eliminatorias. Sin embargo, sufrió un duro golpe en las semifinales: fue ampliamente superado por España y cayó 2-0, quedándose sin la posibilidad de disputar la final.

Los Three Lions, por su parte, perdieron 2-1 ante la Selección Argentina luego de haber estado en ventaja hasta los 40 minutos del segundo tiempo, en una semifinal que terminó con una remontada albiceleste. Anthony Gordon, extremo del Barcelona, convirtió el único gol del conjunto británico.

Será el último partido de Didier Deschamps al mando de Francia. Con la intención de despedirse con una victoria, apostaría por una formación con una base de titulares, aunque también les daría minutos a varios futbolistas que tuvieron menor participación a lo largo del Mundial, como Warren Zaire-Emery y Rayan Cherki. El entrenador dirigió cuatro Copas del Mundo: fue campeón en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y ahora buscará cerrar su ciclo con un lugar en el podio. Después del torneo será reemplazado por Zinedine Zidane.

En la vereda de enfrente, Thomas Tuchel también prepararía un equipo con una base de titulares y algunos cambios para darles rodaje a jugadores que no sumaron tantos minutos durante el certamen. Entre ellos, Kobbie Mainoo y Trevoh Chalobah podrían meterse en el once inicial. Además de cerrar el torneo con una victoria, el conjunto británico intentará terminar entre los tres mejores de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia. La única ocasión en la que lo consiguió fue en el Mundial de 1966, cuando se consagró campeón como anfitrión.

En cuanto al historial en esta instancia, Francia disputó tres partidos por el tercer puesto de una Copa del Mundo. Perdió 6-3 frente a Alemania Federal en Suecia 1958, cayó 3-2 ante Polonia en España 1982 y derrotó 4-2 a Bélgica en el tiempo suplementario de México 1986. Inglaterra, en cambio, nunca pudo imponerse en este encuentro. Fue derrotada 2-1 por Italia en Italia 1990 y 2-0 por Bélgica en Rusia 2018.

Formaciones, hora y TV

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Warren Zaire-Emery; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Trevoh Chalobah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 18

TV: DSports

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)



