Lali, la favorita de la Selección Argentina para cantar el himno en la final del Mundial 2026.-

Este viernes 17 de julio de 2026, a escasas horas del histórico enfrentamiento entre la Selección Argentina y España por la corona del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, las miradas están puestas en un hito sumamente simbólico: la identidad de la voz encargada de guiar las estrofas del himno argentino.

En este escenario de gran hermetismo institucional por parte de la FIFA, cobró un impulso arrollador una versión surgida del entorno de la Selección Argentina que señala que los propios futbolistas del plantel conducido por Lionel Scaloni habrían manifestado una solicitud unánime y directa para que la consagrada estrella del pop, Lali Espósito, sea la encargada de asumir el compromiso, reeditando un místico precedente que despierta el entusiasmo de los hinchas más cabuleros.

Mundial 2026: el factor cábala y el fuerte rumor que vincula a Lali Espósito con la Selección Argentina

La información, propulsada inicialmente en una transmisión de la señal de streaming deportivo AZZ, y replicada de forma masiva en el entorno virtual, detalla que la preferencia de la Selección Argentina responde a un componente profundamente arraigado en la idiosincrasia del deporte nacional: la mística y las cábalas.

Los referentes de la Scaloneta guardan un recuerdo imborrable de la participación de Lali Espósito en la antesala de la histórica consagración frente a Francia en Qatar 2022, interpretando el himno argentino minutos antes de que Lionel Messi alzara la tercera copa del mundo.

Este antecedente operaría como el principal argumento para que el plantel procure su presencia en las tierras norteamericanas, persiguiendo un amuleto sonoro que los acompañe en la defensa del título mundial.

Pese al masivo acompañamiento que la moción recibió por parte de las comunidades de fanáticos en X e Instagram, las autoridades organizativas del torneo y la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantienen un absoluto y estricto silencio oficial sobre la resolución final.

Las versiones periodísticas locales deslizan que la concreción de la propuesta afronta ciertos debates logísticos y de agenda interna entre los diversos actores vinculados a la producción del espectáculo de clausura, lo que dilató el anuncio formal a menos de 48 horas de que ruede la pelota en la costa este.

Tini, María Becerra y la Sole: el abanico de estrellas para acompañar a la Selección Argentina

La postulación de Lali se inscribe en un abanico más amplio de alternativas, que la prensa especializada barajó a lo largo de la última semana de competencia.

Entre los nombres que circularon de forma recurrente en los despachos comerciales para encabezar el acto de rigor figuraron exponentes artísticos de la talla de Tini Stoessel, María Becerra y la emblemática Soledad Pastorutti, cada una representando distintos matices culturales de la música popular argentina con amplia proyección en los mercados internacionales.

La diversidad de opciones refleja la jerarquía y el impacto global de la industria musical nativa, que busca aportar el marco estético adecuado para una final que paralizará a dos continentes.

Mientras los organizadores estiran el misterio en torno a las confirmaciones de las solistas, la Selección Argentina continúa concentrada en su búnker, enfocando la totalidad de sus recursos físicos y estratégicos en el exigente planteo de juego que requerirá neutralizar el andamiaje colectivo de España.