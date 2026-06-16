Francia, último finalista, empata sin goles ante Senegal en el debut

Primer tiempo sin goles y con empate parcial entre Francia y Senegal, en la primera fecha correspondiente al Grupo I de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro, con disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, es transmitido en exclusiva por DSports y Paramount+.

Una primera etapa sin grandes emociones, con Francia dueño de la posesión del balón, pero sin poder profundizar demasiado en el terreno de los africanos.

Fue Senegal el que dispuso de las únicas dos chances de peligro: la primera de ellas, a los 24 minutos, con una gran corrida de Jackson y un remate que dio en el palo, pegando luego en la espalda del arquero Maignan.

Más tarde, en la última jugada del lapso inicial, Ismaila Sarr se lo perdió abajo del arco tras recibir solo en el punto penal.

Así se fue la primera parte, con Francia dominando el juego, pero sin tiros al arco rival; y Senegal apostando a la velocidad y el contragolpe. El último finalista no la tiene fácil ante los africanos.

¡¡UNO DE LOS ERRADOS DEL MUNDIAL: INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SARR!! 😳❌⚽



Senegal tuvo un ocasión INMEJORABLE para abrir el marcador ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yytKsfAHqv — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

ASÍ LLEGAN

El conjunto Galo tendrá en cancha a varios de los jugadores que jugaron la final hace cuatro años, además de contar con la dirección técnica de Didier Deschamps, el orientador técnico de los últimos tres mundiales.

Es el caso de Koundé, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé y Mbappé. Los nuevos talentos que se suman en el ataque son Désiré Doué, clave en el PSG, y Michael Olise, figura en el Bayern Múnich.

Los campeones del mundo en 1998 y 2018, también tienen relevos de jerarquía como Bradley Barcola, Marcus Thuram y Rayan Cherki.

Senegal no le trae un buen recuerdo a Francia. Los africanos consiguieron uno de los mayores batacazos de la historia de los mundiales en Corea-Japón 2002, al ganarle 1 a 0 a los galos en el partido inaugural.

Francia defendía el título del ‘98 y se quedó afuera en fase de grupos. Los africanos llegaron hasta cuartos en lo que fue su debut mundialista. Aún no pudieron repetir esa actuación.

FORMACIONES

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.