A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Ángel Di María compartió un emotivo mensaje de apoyo para el plantel de Lionel Scaloni que emocionó a todos. El campeón del mundo en Qatar 2022 expresó su respaldo desde las redes sociales y recibió el cariño de varios de sus excompañeros.

El rosarino publicó este martes un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el inicio de la defensa del título conseguido hace algunos años: «Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos», comenzó.

El emotivo mensaje de Di María a la Selección Argentina antes del debut en el Mundial 2026

Y cerró: «Los quiero mucho y vamos por todo. ¡¡Vamos Argentina!!».

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de afecto por parte de varios integrantes del plantel campeón del mundo, quienes aprovecharon para agradecerle por todo lo compartido durante una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado nacional.

Uno de los primeros en reaccionar fue Nahuel Molina, quien respondió con tres corazones, un gesto que remite a su característico festejo de gol. Enzo Fernández también se sumó a las respuestas y escribió: «Fideo, Fideo, Fideo», acompañado por cuatro corazones con los colores de la bandera argentina.

Por su parte, Leandro Paredes comentó: «Ídolo», junto a un corazón azul y la bandera albiceleste. Otro de los que dejó su mensaje fue Cristian Romero. «Gracias por todo, Fide», publicó el defensor cordobés junto a dos corazones.

A ellos se agregó Giovani Lo Celso, compañero de generación y también identificado con Rosario Central, quien escribió: «Qué grande que sos», acompañado por corazones azules.

Di María se retiró de la Selección Argentina después de una carrera inolvidable en la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Autor de goles decisivos en varias finales, el rosarino se convirtió en uno de los grandes símbolos de la etapa más gloriosa de la Albiceleste en las últimas décadas.