El conmovedor mensaje del padre de Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro: “Te quiero siempre”

El conmovedor mensaje del papá de Gaspi tras el trágico accidente (Foto: Facebook/Ricardo Héctor Prim)

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, generó una profunda conmoción entre sus seguidores, amigos y familiares. El creador de contenido argentino falleció este domingo en el trágico choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, accidente que dejó seis víctimas fatales.

En medio del dolor por la pérdida, su padre, Ricardo Héctor Prim, utilizó las redes sociales para despedir a su hijo con un mensaje que conmovió a miles de personas.

A través de su cuenta de Facebook, el comerciante de Puerto Madryn compartió dos fotografías de Gaspi, una de cuando era niño y otra más reciente. Junto a las imágenes escribió una breve pero emotiva frase:

“Gaspi, te quiero siempre”.

Horas antes, cuando la noticia comenzaba a conocerse, Ricardo había publicado otra imagen acompañada por una expresión que reflejó el impacto de la tragedia:

“INFINITA TRISTEZA”.

Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo y acompañamiento. Amigos, seguidores y vecinos expresaron sus condolencias con palabras de afecto hacia la familia en uno de los momentos más difíciles que les toca atravesar.

El mensaje del hombre que se salvó del accidente

Entre las víctimas fatales también se encontraba el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves Frota, quien trabajaba junto al cantante estadounidense Oliver Tree.

Según trascendió, Frota ocupó el lugar de un amigo que originalmente iba a viajar en el helicóptero, pero que desistió a último momento.

Ese amigo, Victor Wao, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales tras asistir al velorio:

“Fue duro despedirme de vos hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”.

La publicación estuvo acompañada por una imagen del féretro y una remera con la inscripción “I Just Wanna Make You Dance” (“Solo quiero hacerte bailar”).

Previamente, Wao había contado que debía estar en el vuelo siniestrado y que canceló su participación instantes antes del despegue.

“Yo tendría que estar junto a ustedes en ese helicóptero y no fui en el último segundo. Ahora te debo mi vida, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. Nunca te olvidaré, Lucas, sos luz pura”.

La tragedia provocó una enorme repercusión tanto en Argentina como en Brasil, donde familiares, amigos y seguidores continúan expresando su dolor por la pérdida de las víctimas.