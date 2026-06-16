La obra de agua para SAO, Las Grutas y el Puerto avanza: cuál es la fecha estimada de finalización

Visita del gobernador Alberto Weretilneck y Adrián Casadei a obras de Aguas Rionegrinas en San Antonio, Las Grutas y el Puerto. Foto: gentileza.

Con una inversión superior a los $24.291 millones y financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el proyecto de ampliación del sistema de agua potable de la red de San Antonio, Las Grutas y el Puerto prevé aumentar un 40% las capacidades de producción, almacenamiento y distribución de agua potable.

La obra se inició en mayo pasado y su plazo de ejecución se estima en 24 meses. El gobernador Alberto Weretilneck, recorrió esta semana los trabajos junto al intendente Adrián Casadei y destacó que se trata de una obra estratégica para el desarrollo futuro del Golfo San Matías.

«Tenemos que pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro necesitamos tener este tipo de obras: electricidad, agua y cloacas», afirmó el mandatario acerca de la obra que estima alcanzar a 100.000 habitantes.

Plan Director de Agua Potable: ¿En qué consiste?

«Le llamamos plan director porque incluye todas las etapas, desde el ingreso del agua hasta que llegue a la canilla del usuario», señaló el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud.

El proyecto iniciado en mayo de este año contará con cinco etapas que se desarrollarán de forma sistemática con un plazo de ejecución de 24 meses.

Obras de Aguas Rionegrinas en San Antonio, Las Grutas y el Puerto. Foto: gentileza.

Sin embargo, el director de Aguas Rionegrinas advierte que el mismo podría culminarse antes de mayo de 2028 y que algunas mejoras podrían comenzar a vislumbrarse en los próximos seis meses.

«Lo que tiene de bueno esta obra es que se va a poder poner en marcha de manera parcial. Por ejemplo, la cisterna que se está construyendo ahora, una vez que se finalice y se hagan los refuerzos necesarios, ya va a quedar operativa», explicó Iud.

Etapas que se desarrollan paralelamente

En relación a las partes del proceso, el director de ARSA detalló que el proyecto se centraliza en cinco módulos:

La ampliación del reservorio ubicado en el canal Pomona-San Antonio.

La ampliación de la planta potabilizadora de San Antonio, (módulos I, II, III y IV), sala de químicos y construcción de una nueva cisterna dentro de la planta.

La repotenciación del bombeo entre San Antonio y Las Grutas

La construcción de dos nuevas cisternas en Las Grutas, refuerzos de redes, nuevas vinculaciones de cañerías.

La construcción de oficinas comerciales en Las Grutas.

En este sentido, las mejoras en los distintos puntos de la región permitirán incrementar en un 40% la capacidad actual de producción de agua potable y sus beneficios serán tangibles incluso antes de finalizar el Plan Director en su totalidad. «Todas se ejecutan en forma paralela, así que a medida que se van terminando las partes, ya se pueden utilizar los servicios», detalló Iud.

Más almacenamiento y control remoto

Trabajadores de Aguas Rionegrinas en San Antonio, Las Grutas y el Puerto. Foto: gentileza.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el aumento de la capacidad de reserva de agua. En este sentido, la cisterna que actualmente se encuentra en construcción tendrá capacidad para almacenar dos millones de litros, mientras que una segunda estructura de similares características comenzará a ejecutarse próximamente.

Además, el nuevo esquema incorporará tecnología para automatizar el funcionamiento de todo el sistema.

«En San Antonio Oeste vamos a tener concentrada una sala de operadores donde de manera remota vamos a poder verificar las cisternas, apagar bombas, controlar los módulos de potabilización, todo de forma remota y automatizada», explicó Iud.

Turismo y antelación: Río Negro se prepara para el crecimiento

De acuerdo al gobernador provincial, la necesidad de ampliar la infraestructura responde al crecimiento constante de la región y al fuerte aumento poblacional que se registra durante la temporada turística.

En este sentido, Iud manifestó que actualmente brindan un servicio de agua potable a aproximadamente 40 mil habitantes con residencia permanente en el área de San Antonio, sin embargo, el número se ve casi duplicado durante el verano.

Visita del gobernador Alberto Weretilneck y Adrián Casadei a obras de Aguas Rionegrinas en San Antonio, Las Grutas y el Puerto. Foto: gentileza.

«En temporada se suman entre 20.000 y 30.000 turistas y cuando Las Grutas está completa somos entre 60.000 y 70.000 personas», detalló Iud.

A raíz de ello, la nueva infraestructura estima sostener el servicio de agua para 100 mil personas y así acompañar el desarrollo urbano, turístico y productivo de la zona durante las próximas décadas.