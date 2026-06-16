Bariloche: no pudieron probarle un robo agravado y evitará una pena más severa

Un hombre acusado de intervenir en un asalto en la vía pública que incluyó una fuerte golpiza sobre la víctima y el despojo de 1.200.000 pesos se benefició por la imposibilidad de probar que hayan participado otros dos sujetos, lo cual derivó en una recalificación del hecho como robo simple, en concurso con lesiones leves.

En un principío habían formulado cargos contra Miguel Morales por un delito de mayor gravedad: robo en poblado y en banda.

El fiscal del caso, Gerardo Miranda, admitió que solo cuentan con evidencia de que solo hubo un segundo ladrón -todavía no identificado-, lo cual no alcanza para sostener el agravante del delito de robo en banda. El relato aportado por el hombre que sufrió el atraco fue determinante para la recalificación.

La mejora de la situación procesal de Morales coincidió además con la voluntad expresa de las partes para avanzar sobre una solución de acuerdo pleno, con un reconocimiento de responsabilidad y una pena pactada que evite el juicio, según quedó expuesto en una audiencia realizada hoy y presidida por el juez de Garantías César Lanfranchi.

La defensora del imputado, Paola Del Río, no se opuso al cambio en la figura penal, confirmó que exploran una solución alternativa y dio por seguro que “se va a concretar en la fecha fijada” como punto final de la investigación, el próximo 31 de julio.

Según lo expuso el fiscal, los hechos que le atribuyen a Morales ocurrieron el pasado 10 de enero alrededor de las 20 en la calle Onelli casi Sobral, en el Alto de Bariloche. Allí el imputado junto a una persona más atacaron a un transeúnte con golpes de puño y piedras, causándole lesiones que luego fueron categorizadas como leves y que incluyeron una fractura facial. En el mismo acto le robaron 1.200.000 pesos, una campera y otras pertenencias. Antes de huir amenazaron a la víctima: “no hagas la denuncia que te vamos a matar”, le dijeron.

El fiscal Miranda dijo que en la formulación de cargos inicial hubo una “calificación apresurada” al hablar de un robo en poblado y en banda, dado que “no se pudo acreditar la presencia de tres personas” en la agresión. Pidió redefinir lo ocurrido como un robo simple, lo cual fue convalidado por el juez Lanfranchi.

El fiscal sollicitó un mes más para completar la investigación (que con la feria se extenderá hasta fines de julio) y adelantó que evalúan con la defensa una salida alternativa. Morales conserva la libertad ambulatoria y solo se le impuso la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.