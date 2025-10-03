Francisco Cerúndolo avanzó en Shanghái y Báez quedó eliminado: los próximos cruces argentinos

Este viernes, Francisco Cerúndolo (21°) derrotó al francés Adrian Mannarino (60°) por 7-6 (3) y 7-6 (4) en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, en un encuentro muy parejo que se resolvió en dos tie-breaks tras 2 horas y 25 minutos de juego. En tanto, Sebastián Báez (42°) cayó ante el danés Holger Rune (11°).

En el primer set, el porteño y el galo mostraron una paridad total en las estadísticas, 4 aces contra 6, 13 winners frente a 12 y muy pocos errores no forzados (5 de Fran contra 6). Cada uno logró un quiebre, lo que llevó a la definición en el tie-break, donde el argentino fue más contundente para cerrar el parcial.

Ya en el segundo set, Cerúndolo sacó ventaja con un tenis más agresivo, conectó cinco aces, 13 winners y levantó tres de los cuatro break points que enfrentó. Aunque Mannarino también lo llevó al desempate, el argentino se impuso otra vez en el tie-break y selló su pase a la tercera ronda.

En la próxima instancia, el argentino enfrentará al belga Zizou Bergs (44°), quien viene de eliminar al noruego Casper Ruud (12°). Será el primer cruce oficial entre ambos en el circuito ATP.

Por su parte, Sebastián Báez (42°) cayó ante el danés Holger Rune (11°) por 7-5 y 6-4, en casi dos horas de partido. A pesar de que el europeo cometió cinco dobles faltas y 18 errores no forzados, logró capitalizar cinco quiebres que le bastaron para imponerse. Con esta derrota, Báez acumula 15 torneos consecutivos sin superar la segunda ronda, por lo que ahora buscará recuperar confianza en la próxima gira europea que tendrá como punto fuerte el Masters 1000 de París.

En tanto, otros dos argentinos volverán a salir a la cancha en Shanghai: Camilo Ugo Carabelli (45°) enfrentará al australiano Alex De Miñaur (7°), mientras que Francisco Comesaña (62°) chocará contra el italiano Lorenzo Musetti (9°). Ambos partidos serán en la madrugada del sábado, hora argentina.