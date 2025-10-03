Franco Colapinto se sinceró tras la Práctica 2 de Singapur: «Me siento muy inconsistente y el auto es muy impredecible»

El argentino finalizó 19° en la P2 del Gran Premio de Singapur, en una sesión que estuvo repleta de accidentes. Al salir de su monoplaza, charló con la prensa y expresó su decepción. Los detalles.

Franco Colapinto habló tras la Práctica Libre 2: «Me siento muy inconsistente y el auto es muy impredecible»

Este viernes se desarrollaron las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur, en el circuito urbano de Marina Bay. En ambas sesiones de entrenamiento, Franco Colapinto terminó en el 19° puesto. Tras terminar la actividad del día, el argentino charló con la prensa y expresó sus sensaciones.

«Me siento muy inconsistente y no tengo el feeling con el auto como en otras carreras que habíamos mejorado en ese aspecto. Me está costando encontrar estabilidad en la entrada, que es un poco lo que hace que el auto sea muy impredecible y en un circuito como este complica. Hay que trabajar para mañana y volver mejor«, se sinceró.

No es la primera vez que el argentino muestra su enojo por el rendimiento de su auto. El A525 de Alpine se caracteriza por ser irregular y es capaz de sorprender al piloto. Además, la falta de velocidad del monoplaza es un déficit que arrastra durante toda la temporada.

Al consultarle sobre la utilización del chaleco refrigerante, debido al intenso calor, respondió: «No puedo ser sincero con esto, es la decisión de cada piloto y yo decidí no usarlo«. Tras decir esto, también aclaró que no lo utilizará en ningún momento durante el fin de semana.

Franco Colapinto terminó 19° en una práctica libre llena de accidentes

Luego de una regular P1, Franco Colapinto mejoró su tiempo en la P2 pero no logró superar el 19°. Con un tiempo de 1:33.139, se ubicó a 0.681 de Pierre Gasly, su compañero de equipo que obtuvo el puesto 16°.

El argentino volvió a tener algunas dificultades con su auto, pero también se vio perjudicado por los constantes accidentes que ocurrieron durante la P2. Al intentar realizar su mejor tiempo, debió levantar en algunas ocasiones por las apariciones de banderas rojas.

La agenda de Franco Colapinto este sábado en Singapur

Tras las dos prácticas libres de este viernes, Franco Colapinto regresará a la acción este sábado. Durante la jornada, deberá afrontar la P3 y la Clasificación, que determinará su posición en la largada de la carrera del domingo.

La agenda de este sábado en la Fórmula 1: