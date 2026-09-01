Los motivos por los que Tini Stoessel permitió que se filtrara el conflicto con sus padres

Yanina Latorre reveló detalles sobre la interna familiar de Tini Stoessel y explicó por qué la cantante habría permitido que trascendieran públicamente las diferencias con sus padres. Además, se conoció el rol que habrían tenido Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en la reorganización de su equipo legal y financiero.

Tini Stoessel habría intentado evitar que el conflicto se hiciera público

En su programa SQP, por América TV, Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel habría preferido mantener en privado el proceso de auditoría y las diferencias con su familia, pero que finalmente se vio obligada a permitir que parte de la información trascendiera.

“Le hubiera encantado que esto no pasara. Este proceso viene desde hace cuatro meses, pero se vio en la obligación de permitir que se filtre porque había muchas piedras en el camino”, explicó la periodista.

Según su relato, la cantante consideraba que su padre, Alejandro Stoessel, le daba respuestas positivas para evitar que avanzara con determinados reclamos.

“Ella cree que el papá le decía todo que sí porque después se le pasaba”, sostuvo Latorre. Y agregó: “Ella siente que la entretenían”.

De acuerdo con la versión de la panelista, a Tini le habrían concedido progresivamente algunos pedidos, como aumentarle el límite de su tarjeta de crédito o permitirle participar de reuniones vinculadas con las empresas.

El intento de Tini por evitar el escándalo familiar

Latorre también aseguró que la artista habría intentado evitar que la disputa terminara en los medios. Para eso, habría hablado individualmente con distintos integrantes de su familia.

“Ella se encargó de llamar uno por uno de la familia para que esto no suceda, pero no obtuvo resultados”, afirmó.

En medio de la tensión, la periodista también contó cuál habría sido el pedido de Alejandro Stoessel: “No quiere que lo nombre en ningún lado”.

Según Latorre, Tini habría comenzado a cuestionar la manera en la que se manejaron durante años distintos aspectos de su carrera y estaría decidida a tomar mayor control sobre las personas que integran su equipo.

“Ahora quiere elegir su equipo”, sostuvo la conductora.

La fuerte mirada de Yanina Latorre sobre la familia de Tini

En otro tramo de su relato, Latorre hizo una interpretación sobre los vínculos laborales y personales que rodearon a la cantante a lo largo de su carrera.

“Tini siente que, en la vida de sus padres, todos son descartables”, afirmó. En ese sentido, mencionó a exparejas, asistentes y productores, y aseguró que la artista habría percibido que algunas personas eran desplazadas cuando dejaban de ser funcionales a la estructura que manejaba su carrera.

“Se sentía incómoda porque le venían subiendo y bajando productoras”, agregó Latorre, antes de remarcar nuevamente que Tini estaría buscando conformar un equipo propio.

El rol de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en la nueva estructura

Mientras el conflicto familiar continúa, surgió otro dato que involucra a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Según contó Santiago Sposato en Primicias Ya, Antonela habría sido quien presentó a Tini al nuevo equipo financiero y jurídico que trabaja en la reorganización de distintos aspectos de su carrera. El grupo estaría abocado a la modificación de contratos de cesión de marcas, derechos de imagen y cobro de regalías, además de cuestiones vinculadas con shows y la estructura tributaria.

“El equipo financiero y jurídico que se acercó a Tini Stoessel se lo presentó nada más y nada menos que Antonela Roccuzzo. Tuvo que ver la familia Messi en todo esto”, aseguró Sposato. El periodista también destacó que Antonela cuenta con experiencia en el manejo de sus propias empresas y acuerdos comerciales.

Quién es Horacio Díaz Sieiro, el abogado formado en la UNCo que asesora a Tini Stoessel

La posible incorporación del abogado Horacio Díaz Sieiro al conjunto de asesores de Tini Stoessel, según informó el equipo de Ángel de Brito (América), responde a la necesidad de analizar minuciosamente el encuadre tributario y societario, en el marco del conflicto de una de las figuras más convocantes de la música pop en habla hispana.

El profesional, que cuenta entre sus antecedentes académicos con estudios de posgrado cursados en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en la Patagonia, es una figura de amplia trayectoria en el ámbito del derecho penal tributario y la estructuración de fideicomisos comerciales en el país.