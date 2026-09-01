María Emilia Soria y Weretilneck encabezaron los actos por el aniversario de Roca: hubo respaldos, pedidos y una «sorpresa»

Este martes por la mañana se realizó el acto protocolar en el aniversario número 147 de la ciudad de General Roca. Como cada año, el evento se realizó en la Plaza Villegas de Stefenelli, el lugar de fundación de la localidad.

El acto contó con la presencia de la intendenta María Emilia Soria, el gobernador Alberto Weretilneck, el senador Martín Soria y distintos legisladores provinciales y municipales. Además, hubo representantes de las distintas instituciones de la ciudad.

María Emilia Soria, Alberto Weretilneck y Martín Soria, juntos en el aniversario de Roca.

La primera en tomar la palabra fue la intendenta, que recordó a los fundadores de la ciudad: «Este es el punto de partida de todo lo que somos. Esa comunidad entendió algo que los roquenses no vamos a olvidar nunca: que la adversidad no es un motivo para frenar, es un motivo para organizarnos mejor».

Además, Soria explicó cuál es su idea para el futuro de la ciudad: «Roca está cada vez más grande, más fuerte, con más instituciones, con más cultura, con más deporte, con más industria. Una ciudad en la que cada vecino y cada vecina pueda sentir algo más fuerte que todo: ese orgullo, ese orgullo enorme que tenemos los roquenses«.

Las obras previstas y el reacondicionamiento del aeropuerto

Soria remarcó la importancia de las obras en los avances de la ciudad: «Cada vez que nuestra ciudad dio un salto lo dio de la mano de una gran obra pública. Para seguir creciendo necesitamos infraestructura a la altura de ese crecimiento«.

Soria adelantó las obras de la ciudad en 2027, claves para «seguir creciendo».

A su vez, la jefa comunal anticipó las obras que tendrá Roca en 2027: «Vamos a llevar adelante el plan de repavimentado de calles más grande de la historia de la ciudad, con una inversión 5 veces mayor al último año».

En relación a esto, el gobernador Weretilneck reafirmó su compromiso con la ciudad: «Estamos absolutamente de acuerdo en garantizar el desarrollo y el crecimiento de Roca«. Describió a la ciudad como «el centro neurológico de la integración provincial y destacó: «Río Negro sin Roca no es Río Negro. Tiene nuestro enorme compromiso«

Además, el gobernador habló sobre la situación actual del hospital Francisco López Lima y admitió: «Tenemos una deuda y una asignatura pendiente, que es la remodelación, ampliación y áreas nuevas en lo que es infraestructura».

En su discurso, el mandatario provincial anticipó una «fuerte inversión» en la seguridad vial de Roca: «Vamos a estar inaugurando el nuevo centro de monitoreo y de videovigilancia. Pasamos de 65 cámaras actuales a 175″.

La importancia del aeropuerto en el avance de Roca

Soria también puso en agenda la importancia del reacondicionamiento del aeropuerto para Roca: «Es una deuda pendiente, lo venimos diciendo hace muchos años, lo seguimos sosteniendo. La ciudad necesita conectividad aérea, un aeropuerto que nos permita Exportar nuestra fruta

Un llamativo momento de risas entre Weretilneck y el senador Martín Soria.

Y argumentó: «Es una necesidad concreta de desarrollo. Y si estamos pensando en grande para la ruta, para el tren, tenemos que animarnos a pensar en grande también para el Aeropuerto de Roca, porque es el aeropuerto de todo el Alto Valle«.

Soria pidió por el reacondicionamiento del aeropuerto Arturo Illia.

Al ser consultado sobre este tema, Weretilneck describió a la iniciativa como un «correcto planteo», pero no dio definiciones: «No hemos tenido hasta ahora iniciativas o intereses del sector privado, pero es un tema para prestarle atención»

Con respecto al Tren del Valle, el gobernador anticipó la fecha prevista de inicio: «El desafío es que el 1 de diciembre estemos con el tren en marcha. Necesitamos que los trabajadores y las personas que se movilizan dentro del Valle tengan la posibilidad también de tener un mecanismo de movilidad urbana más barato».

En relación a este proyecto, la intendenta dio la postura de la ciudad: «Lo acompañamos porque es una herramienta que la región estaba necesitando«.

La intendenta aseguró que Roca está lista para la modificación de la matriz productiva, con el sector energético e hidrocarburífero: «Estamos preparados desde hace tiempo para ser parte de ese cambio, de una forma equilibrada con el resto de las actividades de nuestra economía».

El compromiso y la autonomía de la provincia de Río Negro

Weretilneck también recordó «Hemos asumido el desafío de operar, de mantener y de mejorar la ruta 22 y la 151. Estamos haciendo una inversión muy grande la más grande hoy en infraestructura real de la provincia».

Además, ratificó la autonomía de la provincia con respecto al gobierno nacional: «No hay nada que tengamos por frente nuestro que no lo podamos resolver nosotros mismos. No tenemos que dudar en procurarnos nosotros mismos. Debemos buscar mayor autonomía posible porque a mayor autonomía, mayor rapidez y mayor solución vamos a tener«.

El gobernador describió a Roca como «el centro neurálgico de la integración provincial».

La relación y el buen diálogo entre el municipio y la provincia

En el acto por el aniversario de Roca, reinó la calma y los elogios entre la intendenta de Roca y el gobernador de Río Negro. En su discurso, expresó las distancias políticas entre ambos, pero avisó: «El cumpleaños de Roca no es un lugar para profundizar esas diferencias. Es el lugar para poner en común todo aquello que nos une«.

Soria y Weretilneck llevaron flores al mástil de plaza Villegas en Stefenelli.

«Tenemos un diálogo institucional importante. Hay muchas diferencias, pero cuando se trata sobre el desarrollo de la ciudad y la provincia nos ponemos de acuerdo. Son épocas complejas donde la sintonía y el trabajo en conjunto es necesario«, aseguró Soria.

Además, Soria ratificó el acompañamiento del municipio a las gestiones de la provincia: «El tener la herramienta no es tener el resultado. Tener la gestión de la ruta no es tener la ruta arreglada. Tener el traspaso no es tener el tren funcionando. Todavía hay que hacerlo y Roca va a estar atenta y vamos a acompañar para que esto se concrete y se cumpla«.

Por otro lado, el gobernador señalo que es momento de «seguir escuchando y encontrando los acuerdos y consensos necesarios para lo urgente, lo necesario y lo estratégico». Además, describió la relación con Soria: «Mucho respeto, de cordialidad y de diálogo en cuanto a los temas que involucran a las dos partes».

La sorpresa final: el «regalo» de la provincia de Río Negro

Luego de los discursos, se dio la firma de documentos, donde el Gobierno de Río Negro se comprometió a financiar el reacondicionamiento del exhogar Alfonsina Storni, con una inversión de 291 millones de pesos.

Esta obra busca recuperar y poner en funcionamiento de este lugar para el desarrollo de actividades de los servicios públicos del municipio de Roca: «Me tomaron por sorpresa, porque era algo que necesitábamos mucho», se sinceró Soria.

Las firmas de la intendenta y el gobernador en el acto protocolar de Roca.

En el cierre, Weretilneck dio una sorpresa sobre una obra que estará a cargo del Departamento Provincial de Aguas (DPA): «Doy el compromiso de financiamiento de 50 metros de alcantarillado y 135 metros de revestimiento del canal P4 en la calle Damas Patricias para complementar el plan de pavimentación de la municipalidad y su intersección con la Ruta 22″. Este sector es el conocido como el Puente Palmieri.

La obra demandará $400 millones y permitirán acompañar la pavimentación de Damas Patricias y avanzar con la colectora de ingreso hacia la Ruta 22, mejorando la seguridad del cruce.