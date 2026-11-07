Villa Regina celebró su 102° aniversario con anuncios de nuevas obras

Este sábado Villa Regina celebra su 102° aniversario con una jornada llena de actividades. Desde las 11, se realizó el acto protocolar con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Luis Albrieu, autoridades provinciales y municipales.

La ceremonia se llevó a cabo en la explanada del Concejo Deliberante y alrededor de 40 instituciones concurrieron al evento. Hubo reconocimientos a Silvina Pancani por su actividad solidaria y a Gisele Calderón, que actualmente forma parte de la dotación Fragata Libertad.

Uno de los momentos más importantes de la mañana fue el anuncio de tres obras y actas de compromiso, en un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el gobierno provincial.

Se destacó la ampliación del sistema de videovigilancia. La ciudad sumará 32 cámaras nuevas, que incluirán equipos fijos, domos y lectoras de patentes. De esta manera, pasará a contar con 63 dispositivos instalados en sectores estratégicos.

La incorporación se realizará en el marco del programa Río Negro Emergencias. El esquema prevé, además, conectar los equipos con la plataforma 911 y el anillo digital provincial para mejorar las tareas de prevención y la atención de emergencias.

En materia de infraestructura sanitaria, se anunció la ejecución de trabajos complementarios en el colector cloacal de Villa Alberdi. La obra forma parte del plan director de desagües de la localidad y contempla la extensión de redes, conexiones domiciliarias, bocas de registro y la construcción de una estación de bombeo. El presupuesto previsto supera los 1.298 millones de pesos.

Por último, otro de los proyectos estará destinado al hospital de Villa Regina. Se trata de la recuperación del quinto piso, que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento. La Provincia aportará más de 890 millones de pesos para intervenir en un sector de 1.065 metros cuadrados.

Las tareas permitirán acondicionar y reorganizar diferentes dependencias del establecimiento, entre ellas oficinas administrativas, la sala de informática y el espacio correspondiente al Registro Civil.

«Nos sentimos orgullosos desde la provincia de contar con Villa Regina. Con Luis Albrieu estamos haciendo las cosas que la ciudad necesita, que merece, y construyendo un futuro juntos», comentó el gobernador.

Inauguración en el cuartel de bomberos y apertura de sobres

Las actividades comenzaron temprano con la inauguración de la ampliación del cuartel de bomberos. El nuevo espacio tendrá una extensión de más de 1200 metros cuadrados. El edificio de dos niveles tendrá en su planta baja vestidores, baños y duchas, además de un área de estacionamiento para móviles de bomberos. En la planta alta se incorporaron dos habitaciones con baños individuales, un salón de usos múltiples y otros dos baños de grandes dimensiones.

La inauguración del nuevo sector del cuartel de bomberos fue la primera actividad del día. Foto: La Comuna Regina.

Por la tarde, se realizó la apertura de sobres con ofertas para dos obras. En primer lugar, hubo un solo oferente para la construcción de un nuevo polideportivo que se construirá en el Sector Ecológico: la empresa Zigma de Regina. La licitación se convocó con un presupuesto de $4.644 millones. Alejandro Echarren, ministro de Obras Públicas, adelantó que la construcción comenzará «en los próximos 90 días».

Además, la restante obra es la ampliación de la red de servicio eléctrico a 150 lotes de la Cooperativa Río Negro. En este caso, se presentaron tres ofertas económicas y todavía no se definió qué empresa será la adjudicadora. Además, se espera que a principios de 2027 comience la construcción.

La jornada de festejos continuará con el tradicional desfile desde las 17:00 sobre la avenida 9 de julio con la presencia de más de 50 instituciones inscriptas. Mas tarde, a las 20:30 comenzará la actividad en el escenario mayor.

Cronograma de los escenarios este sábado 7