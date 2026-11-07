Rosario Central inaugura la tercera bandeja del Gigante de Arroyito

Rosario Central vivirá una jornada especial este sábado en el Gigante de Arroyito. En la previa del partido ante Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 16 del torneo Clausura, el club inauguró oficialmente la tercera bandeja en la platea del sector río, que tiene capacidad para albergar a 3.500 hinchas.

La apertura de este nuevo sector representa un paso importante en las obras de ampliación del estadio auriazul y permitirá sumar espacio para los simpatizantes que acompañan al equipo en cada fecha. Esta etapa de renovación también incluye nuevos palcos, que todavía no están terminados.

180 días tardó Rosario Central en construir su tercera bandeja, lista para ser estrenada vs. Estudiantes de Río Cuarto en el Clausura argentino: así se ve desde lo más alto. https://t.co/XdbevaNadd November 7, 2026

La nueva tribuna está ubicada en el sector que da la espalda al río Paraná y cuenta con 3.500 butacas, que fueron adquiridas en China y colocadas durante los últimos días. Su habilitación permitirá que el Gigante supere los 50.000 espectadores de capacidad.

La dirigencia de Central con Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano. (Foto: X / @rosariocentral)

El estreno llega después de varios meses de trabajos y de un importante avance en el proyecto de ampliación y modernización de la cancha.

La obra representa un viejo anhelo de la institución y de sus hinchas, que podrán ocupar por primera vez ese sector durante un partido oficial.