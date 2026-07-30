Javier Milei presenta la reforma del Banco Central mientras ordena el diálogo con las provincias para eliminar las PASO

El presidente Javier Milei se dirigirá esta noche a todo el país en una cadena nacional grabada desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. El eje central del mensaje será el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa pensada para cerrar definitivamente el financiamiento al Tesoro y penalizar la emisión monetaria.

Sin embargo, en los pasillos de Casa Rosada admiten que el discurso no incluirá promesas de alivio para el bolsillo ni anuncios destinados a reactivar el consumo interno en el corto plazo. El Presidente se mostrará técnico y ortodoxo, ratificando que no habrá correcciones ni desvíos en el rumbo económico.

Un modelo de «salario plano» que apuesta a la paciencia social

Tanto en las oficinas oficiales como entre los analistas de la oposición, en diálogo con Infobae, coinciden en un diagnóstico claro: fuera de los motores de la macroeconomía, el agro, la minería y la energía, la recuperación del ingreso familiar será lenta y sin grandes saltos.

Las claves que maneja la mesa política del Gobierno reflejan la dureza del escenario:

Ingresos estables: la perspectiva del Palacio de Hacienda apunta a un salario real estable y sin despegues bruscos en el corto plazo.

la perspectiva del Palacio de Hacienda apunta a un y sin despegues bruscos en el corto plazo. Respuesta a la oposición: en el Ejecutivo reconocen que la pérdida de poder adquisitivo será el principal argumento de la oposición. La apuesta oficial es convencer a la sociedad de que «el esfuerzo vale la pena» y dar tiempo para que el plan madure.

en el Ejecutivo reconocen que la pérdida de poder adquisitivo será el principal argumento de la oposición. La apuesta oficial es convencer a la sociedad de que y dar tiempo para que el plan madure. Liderazgo regional: en paralelo, Milei busca consolidar su figura como el referente de la «ola azul» de centroderecha en América Latina, alineándose con mandatarios y líderes de la región y afianzando su sintonía con el mapa político de Estados Unidos.

El «masterplan» de alianzas: de la rosca con gobernadores a las PASO

Consciente de que la economía real no ofrecerá sorpresas en lo inmediato, el oficialismo desplegó una intensa ingeniería política para garantizar la gobernabilidad y preparar el terreno hacia 2027. La estrategia pasa por pactar con los gobernadores y fijar reglas de juego electorales claras a más tardar en septiembre.

El armado político contempla movimientos quirúrgicos en todo el país:

Suspensión de las PASO: es la prioridad número uno de la mesa que lideran Karina Milei y Diego Santilli para evitar internas destructivas y contener el voto opositor.

es la prioridad número uno de la mesa que lideran y para evitar internas destructivas y contener el voto opositor. Acuerdos provinciales: la Casa Rosada busca sellar pactos de no agresión en distritos clave. Ya hubo gestos hacia Maximiliano Pullaro en Santa Fe con la cesión de obras viales y el envío de pliegos judiciales, mientras que en provincias como Entre Ríos, Mendoza, Chaco y San Luis se aspira a consolidar frentes comunes para evitar que la dispersión beneficie al peronismo.

la Casa Rosada busca sellar pactos de no agresión en distritos clave. Ya hubo gestos hacia en Santa Fe con la cesión de obras viales y el envío de pliegos judiciales, mientras que en provincias como Entre Ríos, Mendoza, Chaco y San Luis se aspira a consolidar frentes comunes para evitar que la dispersión beneficie al peronismo. Guerra abierta en Córdoba: a diferencia de otros distritos, La Libertad Avanza decidió dar la pelea territorial directa en suelo cordobés, buscando acuerdos locales con referentes del PRO y la UCR.

Con información de Infobae.