Franco Colapinto debió abandonar la sprint de Singapur: «No sé que pasó, el auto se detuvo»

El argentino volverá a acelerar desde la 10, cuando afronte la prueba de clasificación.

Apenas cuatro vueltas duró la ilusión del argentino Franco Colapinto en la competencia sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de sufrir problemas técnicos en su Alpine durante la neutralización de la prueba tras el incidente de George Russell.

Mientras los monoplazas circulaban a marcha lenta detrás del auto de seguridad, el pilarense debió aminorar su marcha y estacionar el monoplaza a un costado de la cinta asfática del Marina Bay, con evidentes inconvenientes mecánicos que hicieron imposible continuar en competencia.

Hasta ese momento, Colapinto, que había perdido dos lugares en la partida, marchaba en el 12° puesto, aprovechando la deserción del británico Russell para recuperar un puesto. El piloto de Mercedes comandaba el pelotón, pero perdió el control de su máquina y chocó contra el muro en soledad.

¡Problemas técnicos en el Alpine de Franco Colapinto! El piloto argentino se bajó de su monoplaza y tuvo que abandonar la carrera sprint. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/LD00YDm2gV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

La competencia demoró su largada media debido a la precipitación que se hizo presente en la previa de la partida, complicando la visibilidad y las condiciones de seguridad. De hecho, a través de la cámara a bordo del argentino Colapinto, se pudo apreciar la nula visibilidad para aquellos que largaban en mitad de pelotón.

«No entiendo qué pasó. El auto simplemente se detuvo«, acusó el piloto argentino al llegar a boxes, sin poder precisar el problema específico de su máquina. Fue el segundo abandono del pilarense en la temporada, sumado al de semanas atrás en el GP de Azerbaiyán.

Varios pilotos, además del argentino, debieron abandonar acusando problemas técnicos en su monoplaza en ese primer pasaje de la carrera de corta duración. Ello hace presumir un posible conflicto derivado de aquel controversial software que, días trás en Malasia, causó tanto revuelo bajo la lluvia.

¡UNA LARGADA QUE NO LE SIRVIÓ! Russell picó en punto y le había robado el liderazgo de la carrera a Max Verstappen, ¡pero chocó contra el muro en la segunda vuelta y quedó afuera de la Sprint! 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/fzI1gK9yhT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Max, el beneficiado

La victoria en la sexta y última competencia sprint de la temporada quedó en poder del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que heredó la punta tras el accidente de Russell. Las Ferrari del inglés Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc completaron el podio.

Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del campeonato, aprovechó el blooper entre los McLaren para ganar dos puestos sobre el final y arribar 4°, sumando cinco puntos y estirando todavía más las diferencias en la cima respecto a su compañero Russell.

En la última vuelta, el inglés Lando Norris, el mismo que criticó a Colapinto semanas atrás, se lanzó temerariamente por dentro sobre su coequiper, el australiano Oscar Piastri, causando una colisión y el retraso de ambos.

La actividad en el trazado urbano de Marina Bay continuará desde las 10, con la prueba de clasificación para la competencia de mañana.