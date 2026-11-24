La designación de la senadora Nadia Márquez como integrante del Consejo de la Magistratura nacional generó un nuevo foco de controversia con exintegrantes de la bancada libertaria, hoy enrolados en la oposición.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó ayer una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la designación de Márquez . El planteo apunta a que se examinen sus antecedentes en una causa penal por estafa vinculada con la entrega de títulos sin validez oficial.

Sin embargo, la senadora ha señalado varias veces que el expediente declaró su inocencia y ayer, antes de abordar el vuelo rumbo a Buenos Aires para participar de las sesiones de este miércoles y jueves en el Senado, le restó importancia al tema y sostuvo a DIARIO RIO NEGRO que la denuncia «no es más que una payasada travestida de asunto jurídico» y con intencionalidad política.

Cuestionan el ingreso de Nadia Márquez al Consejo de la Magistratura

La presentación cuestiona que el Senado haya designado a Márquez sin evaluar previamente ese antecedente judicial. La causa «investigó el cobro de cuotas por carreras dictadas en el Instituto Cristiano Internacional y en instituciones que se presentaban como universidades, entre 1999 y 2004″ señaló el escrito.

Según el documento, Márquez fue imputada junto a otras cuatro personas y en 2013 accedió a la suspensión del juicio a prueba. Como regla de conducta, debía entregar cinco litros de leche mensuales a una institución dedicada al tratamiento de adicciones. Tras cumplirla, fue sobreseída en 2016. Pagano aclara que entonces no existió una condena y que la senadora conserva su estado de inocencia.

En declaraciones a DIARIO RIO NEGRO poco después de presentar el escrito, Pagano justificó su acción en que, en su opinión, Márquez «no tiene idoneidad ética ni moral para juzgar a terceros puesto que ella misma se sometió a una probation. Se acaba de echar a un juez justamente porque hace casi 20 años no declaró haber tenido una probation previo a su designación como juez» graficó.

La diputada pidió a la Corte que reúna los antecedentes, escuche a Márquez y remita la información al Senado para que ratifique o rectifique la designación. También solicitó que se postergue el juramento de la legisladora hasta completar ese procedimiento.

La respuesta de Márquez: «La Corte no va a darle trascendencia»

Consultada por la impugnación, Márquez atribuyó la presentación a su exposición política y cuestionó el planteo de Pagano. “Aún no tenía número de ingreso y de nota, que la señora se encargó de mandarlo a todos lados. Esta denuncia es una payasada travestida de asunto jurídico. ¿Cómo me puede preocupar una sentencia que declaró mi inocencia? Es una cosa que está resuelta hace más de diez años. La Corte Suprema no va a darle trascendencia a ello”, sostuvo. Y confirmó que seguirá ejerciendo el rol.

La senadora también rechazó la vinculación de los hechos con el colegio de su familia. “Pagano miente o está mal informada porque la causa no fue en el marco del colegio, sino de la iglesia. Prestamos un salón, yo ayudé y ahí quedó. Una de las chicas por las que se inició la denuncia me pidió disculpas, y la otra hizo campaña conmigo”, agregó.

Ante la consulta sobre si relacionaba la impugnación con la campaña electoral, Márquez negó esa interpretación y la vinculó con su exposición pública. “Lo atribuyo a mi exposición política. Cuando crecés, te tiran piedras; es normal en la política. Pero yo estoy tranquila y tengo paz”, concluyó.