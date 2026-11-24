Las alertas tempranas sobre un posible aumento de casos de dengue en Argentina pueden detectarse meses antes de que lleguen los primeros pacientes con fiebre a las guardias médicas. Según una investigación realizada con datos de todo el territorio nacional, las variaciones de presión atmosférica y temperatura en el océano Pacífico asociadas al fenómeno de El Niño aportan una ventana de hasta cinco meses de anticipación para organizar las estrategias de prevención sanitaria.

El trabajo, publicado en la revista científica Frontiers in Public Health, analizó la evolución epidemiológica entre 2018 y 2024 junto con registros mensuales de temperatura, humedad, precipitaciones y el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Los resultados confirman que esta oscilación climática a gran escala incide en la dinámica de los brotes incluso más allá de las condiciones meteorológicas locales.

“Lo novedoso es que no solo confirma que las variables climáticas locales influyen sobre los brotes de dengue, sino que muestra que el efecto de la temperatura y la humedad depende de la fase del ENSO”, explicó a Infobae Santiago Pérez Lloret, investigador del Conicet, director del Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medioambiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y autor del estudio. El equipo interdisciplinario estuvo integrado también por Manuela Bulló (salud pública), Gabriela Lakkis (ciencias atmosféricas) y Alejandro Enet (ciencia de datos).

Cinco meses de anticipación para la vigilancia sanitaria

Para monitorear la evolución del fenómeno oceánico, los especialistas utilizaron el Índice de Oscilación del Sur (SOI), un indicador que mide las diferencias de presión atmosférica entre Tahití y Darwin (Australia) para identificar las fases de El Niño, La Niña o neutralidad climática.

El modelo estadístico detectó distintos tiempos de desfase entre las variables climáticas y el impacto sanitario:

Fenómeno de El Niño: Las variaciones vinculadas a esta fase mostraron su mayor capacidad de asociación con el riesgo de dengue con cinco meses de antelación .

Las variaciones vinculadas a esta fase mostraron su mayor capacidad de asociación con el riesgo de dengue con . Temperatura y humedad: Estas variables locales presentaron una relación más inmediata, con un desfase promedio de dos meses.

Si bien estas señales no garantizan por sí solas el desarrollo de una epidemia, otorgan un margen estratégico para que los sistemas de salud planifiquen operativos de descacharrado, intensifiquen el monitoreo del mosquito Aedes aegypti, aseguren reactivos de laboratorio y capaciten al personal médico.

“El mismo valor de temperatura o humedad no implica el mismo riesgo en todos los contextos climáticos”, subrayó Pérez Lloret, advirtiendo que no basta con observar un termómetro o una semana aislada de lluvias para proyectar el escenario epidemiológico.

El impacto de la temperatura durante El Niño

La investigación abarcó registros de 525 departamentos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cruzando datos de casos probables y confirmados —ajustados por densidad poblacional— con información climática provista por la NASA.

Durante las fases de El Niño y de neutralidad, el estudio observó que el riesgo de transmisión crece cuando la temperatura media mensual se ubica entre los 20 °C y los 30 °C, alcanzando su punto máximo cerca de los 25 °C. En contexto de El Niño, esa temperatura media de 25 °C se vinculó con un riesgo relativo estimado de 2,92 dentro del modelo poblacional.

Por encima de los 30 °C, en cambio, el riesgo estimado tiende a descender. Este comportamiento responde a la biología del Aedes aegypti: mientras que el calor moderado acelera su ciclo de desarrollo desde el huevo hasta el estado adulto y favorece la replicación viral, las temperaturas extremas terminan afectando la supervivencia del insecto.

El rol de la humedad en fase La Niña y el efecto de las lluvias

En la fase opuesta, La Niña, el factor determinante pasa a ser la humedad ambiental. Dado que este fenómeno suele asociarse con escenarios más secos en gran parte de Argentina, la falta de humedad funciona habitualmente como un freno natural para el vector. Sin embargo, el modelo detectó que cuando la humedad relativa mensual supera el 50 % —y especialmente al alcanzar el 70 %— durante La Niña, el riesgo de dengue se incrementa. Durante El Niño, en cambio, la humedad pierde peso relativo frente a la temperatura porque el entorno ya reúne otras condiciones propicias para el mosquito.

Respecto a las lluvias, el trabajo no halló una asociación directa e independiente a escala nacional. No obstante, los especialistas aclararon que las precipitaciones siguen siendo críticas a nivel local y barrial, ya que el agua acumulada en neumáticos, macetas, canaletas o recipientes domésticos tras una tormenta genera criaderos efectivos si no existen tareas sostenidas de limpieza y saneamiento.