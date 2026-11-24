El influencer Santiago Maratea anunció que eliminará su cuenta personal de Instagram, donde construyó una comunidad de más de 3,4 millones de seguidores durante más de una década. En un video de despedida, explicó que decidió dejar atrás su etapa como influencer para dedicarse a desarrollar una fundación enfocada principalmente en la salud infantil.

“Este es mi último video. No es que voy a suspender la cuenta. Simplemente voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de 10 años”, anunció al comienzo de la publicación.

Maratea aclaró que la decisión no responde a un enojo con la plataforma ni a una mala experiencia. Por el contrario, agradeció el camino recorrido y aseguró que Instagram le permitió construir una carrera, trabajar con marcas, conocer distintos lugares y desarrollar proyectos.

Sin embargo, sostuvo que ya no quiere continuar con ese estilo de vida. “Hace un tiempito me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer”, afirmó. También explicó que dejó de sentirse identificado con la promoción de productos y campañas comerciales, una actividad a la que se dedicó durante gran parte de su carrera.

Por qué Santiago Maratea decidió cerrar su cuenta de Instagram

En su mensaje, el influencer recordó que comenzó a mostrarse en internet hace más de diez años, cuando todavía no estaba extendido el concepto de influencer. Durante ese período, compartió públicamente distintas etapas de su vida y construyó una comunidad que lo acompañó tanto en sus proyectos personales como en sus campañas solidarias.

Según explicó, con el tiempo descubrió que su capacidad para comunicar, convocar personas y generar interés también podía utilizarse para ayudar a otros.

Maratea reconoció que dejar la cuenta implica abandonar una construcción de más de una década, con millones de seguidores, recuerdos y una fuente de trabajo. Aun así, consideró que esa etapa ya cumplió su propósito.

“No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito”, expresó.

También admitió que siente incertidumbre por el futuro, pero aseguró que no quiere conservar una vida con la que ya no se identifica por miedo a que su próximo proyecto no funcione.

El nuevo proyecto de Maratea: una fundación enfocada en la salud infantil

El próximo paso del influencer será dedicarse a tiempo completo a la construcción de su propia fundación, orientada principalmente a la salud infantil.

Durante el video, explicó que el proyecto ya comenzó y que cuenta con una nueva cuenta de Instagram llamada LP Fundación. Por el momento, ese perfil permanece privado y funciona como un espacio para quienes tienen interés en conocer el desarrollo de la iniciativa.

Maratea aclaró que no trasladará su antigua comunidad directamente a la nueva cuenta. Su intención es que quienes quieran acompañar esta etapa lo hagan por decisión propia y con un interés genuino en el proyecto.

“Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación”, sostuvo.

La despedida de Santiago Maratea a sus seguidores

En el tramo final del video, el influencer agradeció a quienes lo acompañaron durante los más de diez años de actividad en Instagram. También reconoció que, aunque nunca llegó a conocer personalmente a la mayoría, sus seguidores fueron parte importante de su vida.

“Gracias por haberme mirado y por haberme bancado, por haberme puteado, por haberse reído conmigo. Gracias por haber confiado en mí”, expresó.

Maratea cerró su mensaje con una reflexión sobre el camino recorrido y la decisión de comenzar una nueva etapa: “Me voy feliz porque qué suerte tuve y qué linda vida me dieron”.