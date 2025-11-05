Franco Colapinto: «En Brasil puede pasar cualquier cosa»

La Fórmula 1 llega a San Pablo para disputar este fin de semana la jornada 21 de la Fórmula 1, una cita que Franco Colapinto espera con ansias en el calendario de la máxima categoría por tratarse de la más cercana a su Argentina natal, pero además por la inminente confirmación de su continuidad en Alpine.

El piloto de 21 años ya adelantó que buscará tomarse revancha de lo que fue un paso complicado por Brasil el año pasado. Si bien la actualidad de la escuedería francesa dificulta aspirar a una prueba competitiva, la posibilidad de lluvia en Interlagos podría alterar el orden establecido en cualquier momento.

El propio equipo Alpine ya se benefició de ello en 2024, cuando Pierre Gasly y Esteban Ocon subieron ambos al podio, detrás del Red Bull de Max Verstappen, en una carrera afectada por el mal tiempo, pero histórica para el team.

Colapinto y las emociones mezcladas

«Siempre es genial volver a Sudamérica. Después de haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de volver a salir a pista frente a todos los aficionados, especialmente con tantos argentinos allí para apoyarme«, dijo Franco Colapinto en declaraciones oficiales de Alpine.

«En la carrera del año pasado en Brasil tuve muchas emociones mezcladas, pero el circuito de Interlagos es especial para manejar porque tiene mucha historia y un aura única». El argentino tiene muy presente el gran resultado de Alpine la temporada pasada y asegura que será clave estar listo para aprovechar cualquier situación fuera de lo común que pueda resultar beneficiosa.

«Vimos el año pasado con Alpine que esta es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa, así que nuestro objetivo será estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, especialmente al ser un fin de semana sprint, con aún más acción potencial», agregó.

Y cerró: «No ha sido una temporada fácil para nosotros, pero seguimos con la cabeza en alto y enfocados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana«.

Para Gasly también es un lugar especial

Pierre Gasly también se mostró entusiasmado por volver a competir en el Gran Premio de Brasil luego de su éxito de 2024, pero también de 2019, cuando corría para Toro Rosso y logró su primer podio en 2019. «El equipo espera con ganas el fin de semana en Brasil. Competir en Interlagos trae recuerdos especiales para todo el equipo y también para mí personalmente«, expresó el francés.