Franco Colapinto llega a San Pablo y acá está toda la data para seguir el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto está camino a Brasil y está listo para vivir un momento muy especial en la Fórmula 1. Su continuidad en Alpine está prácticamente confirmada y seguramente la noticia se dará en San Pablo, el lugar más cercano a Argentina que tiene el calendario de La Máxima. Rodeado de hinchas Albicelestes, el piloto de Pilar se robará todas las mieradas en Interlagos.

Cando restan sólo cuatro fechas (con dos carreras Sprint), Colapinto buscará acercarse a la zona de puntos con su A525 en un trazado con zonas de alta velocidad, algo que no beneficia a los autos de la escudería francesa. El año pasado, con el Williams, Franco tuvo un fin de semana complicado y abandnó bajo la lluvia.

El paso a paso de Colapinto en Brasil, que tendrá su 51° GP

El desarrollo del fin de semana será particular, ya que habrá sólo una práctica libre, el viernes 7 a las 11:30. Después llegará la hora de la clasificación a la carrera rápida (15:30). El sábado 8 se llevará a cabo la Sprint (11) y luego llegará la clasificación al Gran Premio (15) que definirá la grilla de partida de la carrera a 71 giros que se disputará el domingo 9 desde las 14 de Argentina.

Será la 51° edición del GP de Brasil en la F1. Con una longitud de poco más de 4 kilómetros (4.309 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 15 curvas y dos recta de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2018) con un tiempo de 1:10.540. El año pasado, Max Verstappen celebró bajo una intensa lluvia. El más ganador en el circuito es Alain Prost (6).

Así le fue a Colapinto en la temporada

Franco Colapinto tuvo su estreno en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes.

Tras el parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán. En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En su última función, hace 10 días, llegó en el puesto 16° en el GP de México.

Los horarios del Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11:30

Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14:00

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)