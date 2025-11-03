Visita de Briatore a Argentina: ¿confirmada la titularidad de Colapinto para 2026 en Alpine?

El asesor principal y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, visitó Buenos Aires hace dos semanas para mantener reuniones con los patrocinadores de Franco Colapinto, el joven piloto argentino que en los próximos días sería confirmado como titular en la escudería francesa para la temporada 2026.

De acuerdo con información publicada por el medio francés L’Auto-Journal, el italiano se reunió con referentes de los sponsors que respaldan económicamente al piloto, entre ellas Mercado Libre, uno de los principales sponsors de Alpine y que incluso tiene presencia destacada en el diseño del auto para las últimas fechas del campeonato.

La publicación detalla que Briatore viajó a la Argentina inmediatamente después del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, donde Colapinto desobedeció una orden de equipo y superó a Pierre Gasly para terminar en el 17° puesto, una maniobra que generó tensión interna y derivó en una disculpa posterior del argentino.

Aún no está definido si el vínculo será por una o dos temporadas, con opción de renovación, pero lo que sí parece seguro es que Colapinto conducirá el A526, el modelo con el que la escudería debutará bajo el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.

Entre cambios internos en Alpine, Colapinto se afianza en el proyecto 2026

La información también se da en medio de tensiones internas dentro del equipo francés. El nuevo CEO de Renault, François Provost, junto a otros altos directivos, impulsa una reestructuración y analiza incluso apartar a Briatore de la gestión directa del equipo, que el año próximo comenzará a utilizar motores Mercedes en lugar de los desarrollados por la marca del rombo.

Más allá de esos movimientos, todo apunta a que Franco Colapinto formará parte del selecto grupo de 22 pilotos que integrarán la grilla de la Fórmula 1 en 2026. Solo resta la confirmación oficial.