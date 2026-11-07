Boca se mide con Defensa y Justicia por la definición de la tabla anual: formaciones y TV

Alan Velasco le ganó la pulseada a Leonel Flores y es titular en Boca ante Defensa y Justicia. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca ya enfrenta a Defensa y Justicia en La Bombonera, en una jornada decisiva para la definición de la tabla anual. Argentinos Juniors, que recibe a Huracán, y Rosario Central, que hace lo propio con Estudiantes de Río Cuarto, también tienen chances de consagrarse.

En ese escenario, Boca es el único que depende de sí mismo: si consigue la victoria, se asegurará el primer puesto y se consagrará campeón de la Liga.

El primer gol de la tarde llegó en La Paternal. A los 8 minutos, Óscar Cortés puso en ventaja a Huracán y modificó el panorama de la tabla anual. Argentinos cayó al tercer puesto, con 60 puntos y +11 de diferencia de gol. Rosario Central quedó segundo, con 60 unidades y +16, mientras que Boca se mantiene como líder, con 61 y +22.

En La Bombonera, el Xeneize comenzó nervioso y Defensa y Justicia estuvo cerca de abrir el marcador. A los 17 minutos, Leandro Paredes perdió la pelota en la mitad de la cancha, Lautaro Di Lollo fue superado por Juan Manuel Gutiérrez en velocidad y el delantero quedó de cara al gol. Sin embargo, remató al cuerpo de Álvaro Montero, que achicó a tiempo y se quedó con la pelota.

La previa

Para este compromiso ante el exigente Halcón de Julio Vaccari, que necesita sumar para clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año, Rodolfo Arruabarrena ya definió el once inicial, que tendrá una modificación respecto al equipo que salió desde el arranque frente a River.

La única duda del Vasco estaba en la delantera: Alan Velasco o Leonel Flores para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Finalmente, el entrenador se inclinó por Velasco, quien le ganó la pulseada al juvenil, que bajó su nivel en los últimos encuentros. De esta manera, el ex Independiente volverá a ser titular y será el único cambio respecto al Superclásico.

Por último, Facundo Herrera y Milton Delgado llegan con cuatro amarillas cada uno. Si alguno recibe una más, se perderá los octavos de final del Clausura, que se disputarán después de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Formaciones, TV y datos del partido

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia (probable): Matias Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, Davíd Martínez, Demian Dominguez; César Pérez, Santiago Sosa; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Jermías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Hora: 17:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.