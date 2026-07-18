Franco Colapinto largará 11° y con chances de sumar en el Gran Premio de Bélgica

El argentino quedó justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

No fue la mejor clasificación, pero el argentino Franco Colapinto quedó muy bien posicionado de cara al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, décima cita del mundial 2026, asegurándose partir cerca de la zona puntuable.

El pilarense, que había avanzado hasta el segundo corte (concluyó 13°), finalmente avanzó dos lugares y concluyó en el 11° puesto de la tabla de tiempos que definió el orden de partida para la competencia de mañana, pautada a 44 vueltas.

¡FRANCO SE METIÓ EN EL FINAL EN LA Q2!



Con una gran última vuelta, Colapinto cerró la Q1 del #BelgianGP.



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El pilarense hizo lo que pudo con el Alpine, que evidenció falta de potencia en la parte final del circuito. Así y todo pudo situarse a menos de una décima de su coequiper Pierre Gasly (se recuperó tras el choque de ayer) y cerca del Top Ten.

Conocidas las penalidades del inglés Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull), en ambos casos por exceder el límite de cambio de componentes en sus respectivas unidades de potencia, el argentino ganó terreno y trepó hasta el 11° puesto del clasificador, justo por detrás de la última posición puntuable.

La parte negativa de la jornada sabatina para Colapinto fue la caída de rendimiento de su monoplaza, considerando que ayer, en ensayos libres, su máquina se mostró más competitiva y le permitió completar mejores tiempos en pista.

¡¡KIMI NO PARA!!



Antonelli se quedó con la pole position y largará primero en el #BelgianGP. Franco Colapinto finalizó 13°, pero partirá 11° por sanciones a Norris y Hadjar.



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La Pole Position correspondió al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el puntero del campeonato y la sensación del momento, que dominó ampliamente hasta ahora el fin de semana en Bélgica.

El joven italiano superó por 317 milésimas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por 440 milésimas al inglés Lando Norris (McLaren), aunque el campeón del mundo, como se aclaró arriba, penalizará y perderá ese puesto.

Detrás, completando el Top 10, finalizaron: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Linblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull), otro que retrasará por penalidad.

La competencia de mañana se largará a las 10 de nuestro país.