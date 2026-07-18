Una tarotista que acertó los partidos de Argentina reveló cuáles serán los minutos clave de la final ante España

La “Bruja del Camino”, una vidente salteña que ganó popularidad por sus pronósticos durante el Mundial 2026, anticipó un encuentro muy parejo y señaló en qué momentos podría convertir la Selección argentina.

Una vidente de Salta, conocida en las redes sociales como la “Bruja del Camino”, volvió a generar expectativa entre los hinchas al compartir su predicción para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La tarotista, que alcanzó notoriedad por sus aciertos durante el recorrido de la Selección, aseguró que las cartas muestran a un conjunto argentino unido, sólido y con una fuerte energía colectiva. Según su interpretación, esas cualidades podrían resultar decisivas en el partido más importante del torneo.

Los minutos en los que Argentina podría marcar

De acuerdo con la lectura, la Selección argentina tendría posibilidades de convertir uno o dos goles durante la final.

La especialista identificó dos franjas especialmente favorables: entre los minutos 28 y 35 del primer tiempo, y entre el 67 y el 79 del complemento.

Además, advirtió que los últimos minutos del encuentro tendrán una energía intensa y podrían resultar determinantes para definir al campeón.

Una final pareja y cargada de tensión

La tarotista anticipó un partido con cambios inesperados, momentos de incertidumbre y alternancia en el dominio del juego. Tanto Argentina como España atravesarían pasajes favorables, sin que ninguno consiga imponerse con claridad durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, la tendencia simbólica de las cartas mostraría una ventaja mínima para la Albiceleste.

También apareció la posibilidad de que el partido se extienda más allá de los 90 minutos. Aunque el alargue figura como una alternativa, la vidente sostuvo que la definición podría producirse antes, por una diferencia muy ajustada.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los señalados por las cartas

Durante la tirada aparecieron dos nombres con una energía ofensiva destacada: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Según la especialista, ambos delanteros tendrían mayores posibilidades de convertir y podrían asumir un papel decisivo en la final. De todos modos, aclaró que otro futbolista también podría sorprender y transformarse en protagonista.

El pronóstico que despertó la ilusión de los hinchas

El historial de aciertos que la tarotista acumuló durante el torneo hizo que su nueva lectura se difundiera rápidamente en las redes sociales.

La vidente insistió en que la principal fortaleza del conjunto dirigido por Lionel Scaloni será la unión del plantel, acompañada por la confianza y la capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

Como sucede con todas las predicciones basadas en el tarot, estas interpretaciones no cuentan con respaldo científico y forman parte de las creencias de la especialista. Sin embargo, sus palabras sumaron todavía más expectativa en la previa de la gran final entre Argentina y España.

Con información de Radio Mitre