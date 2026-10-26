Franco Colapinto le respondió al periodista inglés que lo atacó por ser argentino

Luego de su participación en el Gran Premio de los Estados Unidos, Franco Colapinto dejó por un segundo la cuestión deportiva y se refirió a la polémica generada el pasado sábado en Austin, tras los desafortunados comentarios realizados por un reconocido periodista británico.

En plena transmisión de Sky Sports, el inglés Jeremy Clarkson, conductor del icónico programa Top Gear, se burló del piloto argentino ante la risa cómplice del expiloto, y actual periodista, Martin Brundle, lo que causó un inmediato repudio en redes sociales.

Clarkson, que asistió a Austin justamente como invitado de la escudería de Enstone, había afirmado que Colapinto tenía una penalización «por ser argentino» y que él le impondría una por ese motivo. Sus palabras motivaron una respuesta de Alpine, que se desmarcó de esos comentarios y expresó su respaldo al piloto.

¡FRANCO COLAPINTO AFUERA EN LA VUELTA 37! Desde el box de Alpine le pidieron al piloto argentino que retire el auto. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de Disney+ https://t.co/xn8YpuhLAJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 25, 2026

Al respecto, el piloto argentino dejó claro que las declaraciones del británico no representan a Alpine y señaló que mejorar la situación requiere la colaboración de más personas.

«Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo«, afirmó Franco ante los medios, luego de la competencia en el Circuito de Las Américas.

El argentino también aclaró que no conoce realmente a Clarkson y que no había seguido en profundidad sus declaraciones. «Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron. No vi demasiado de lo que dijo, pero escuché que Jamie (Campbell) publicó algo en las redes sociales», explicó en referencia a la defensa de su representante.

Colapinto, que ayer abandonó en Austin y sumó su tercera deserción en cuatro carreras, optó por centrar su respuesta en la necesidad de seguir trabajando contra los mensajes de odio, sobre lo cual fue muy enfático en reiteradas ocasiones, y remarcó que ese esfuerzo no puede depender únicamente de él.