Tras el balotaje en Brasil, frenaron la Bolsa de San Pablo y el real pierde hasta 12%

El mercado frena la Bolsa de San Pablo y el real sufre su peor sacudida tras el balotaje.-

En una jornada de máxima tensión financiera regional, la plaza bursátil de Brasil experimentó un violento reajuste de cotizaciones este lunes 26 de octubre 2026, tras confirmarse la ajustada victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro.

La magnitud de la liquidación de activos obligó a interrumpir las ruedas bursátiles, mientras los operadores desarmaban a pérdida las posiciones especulativas que proyectaban un cambio de ciclo político, encendiendo alarmas operativas en el comercio bilateral. Recientemente, las actividades retomaron la normalidad y se aguarda con expectativa lo que suceda en la región latinoamericana.

Profundización de las pérdidas tras el freno inicial: el Ibovespa cedió más del 17% y el dólar quebró los 5,60 reales

La reanudación de las operaciones en la Bolsa de San Pablo, tras los treinta minutos de suspensión decretados por el operador B3, no logró frenar la corriente vendedora, provocando que el índice Bovespa extendiera su caída hasta superar el 17%, ubicándose en los 169.516 puntos.

En paralelo, la cotización de la divisa estadounidense superó los 5,60 reales por unidad, registrando un avance intradía superior al 12% y revirtiendo la apreciación acumulada tras la primera vuelta electoral.

Comportamiento del índice líder : el indicador bursátil retrocedió con fuerza, alejándose de los 206.911 puntos registrados tras la primera vuelta, cuando el mercado descontaba un escenario político diferente.

: el indicador bursátil retrocedió con fuerza, alejándose de los 206.911 puntos registrados tras la primera vuelta, cuando el mercado descontaba un escenario político diferente. Presión en el mercado de divisas : la moneda brasileña profundizó su depreciación, rebasando las proyecciones iniciales de bancas como JP Morgan y Barclays , que situaban un techo preliminar cercano a las 5,50 unidades.

: la moneda brasileña profundizó su depreciación, rebasando las proyecciones iniciales de bancas como , que situaban un techo preliminar cercano a las 5,50 unidades. Escalada en las tasas de interés futuras : los contratos derivados reflejaron una fuerte alza en la prima de riesgo exigida, alcanzando el 13,983% para el vencimiento de enero 2027 y el 14,460% para enero de 2031.

: los contratos derivados reflejaron una fuerte alza en la prima de riesgo exigida, alcanzando el 13,983% para el vencimiento de enero 2027 y el 14,460% para enero de 2031. Desempeño sectorial dispar: mientras el sector consumo y financiero sufrió duras caídas, ejemplificadas por bajas de hasta 50% en cadenas como C&A y retrocesos pronunciados en Itaú y Nubank, compañías exportadoras como Vale, Suzano, Gerdau y Embraer amortiguaron el impacto gracias a su facturación en moneda extranjera.

Freno de emergencia en la Bolsa de San Pablo y desplome del real brasileño

Apenas iniciada la sesión matutina, el operador bursátil B3 confirmó que el índice Bovespa se derrumbó un 10%, obligando a la activación inmediata del circuit breaker para detener operaciones durante 30 minutos, una medida extrema de contención que no se ejecutaba desde marzo 2020.

El impacto se sintió con igual dureza en el mercado cambiario, donde el real brasileño retrocedió entre un 10% y un 12% frente a la divisa estadounidense, tocando cotizaciones en torno a los 5,58 reales por dólar.

La desconfianza alcanzó a la deuda soberana, lo que forzó al Tesoro de Brasil a suspender las subastas de títulos públicos previstas para el 27 y 29 de octubre 2026, a fin de evitar convalidar tasas ruinosas en plena turbulencia.

Activo / Entidad Variación en la jornada Contexto operativo Índice Bovespa (B3) -10,00% Suspensión temporal de 30 minutos (circuit breaker) Real Brasileño -10% a -12% Presión sobre el tipo de cambio spot y contratos en Chicago Banco Bradesco -28,62% Lideró el repliegue del sector financiero en Wall Street Nubank -21,19% Impacto por posible encarecimiento del crédito Banco Itaú -21,15% Corrección tras el desarme de flujos bancarios Petrobras -15,83% Pérdidas por dudas sobre el esquema tarifario estatal Mercado Libre -12,40% Presión cambiaria en su principal mercado regional

Elecciones en Brasil 2026: desarme en Wall Street y castigo para las firmas tecnológicas

El sacudón no tardó en replicarse en las pantallas de Nueva York, donde los papeles de gigantes regionales vinculados al consumo y las finanzas recibieron un fuerte castigo por parte de los fondos de inversión.

Los bancos Bradesco e Itaú encabezaron las pérdidas del sector financiero tradicional, golpeados por la expectativa de tasas de interés más elevadas para contener la volatilidad.

En el segmento tecnológico, los títulos de Nubank retrocedieron más del 21%, reflejando temores a una desaceleración de la actividad económica interna, mientras que las acciones de Mercado Libre perdieron un 12,4%.

Para la firma de comercio electrónico, Brasil representa más del 52% de su facturación neta consolidada, lo que vuelve a la devaluación del real un factor de presión directa sobre sus balances medidos en moneda dura.

Elecciones 2026: dudas sobre el gabinete de Lula da Silva y el frente fiscal

La incertidumbre institucional se profundizó debido a la falta de reconocimiento explícito de la derrota por parte del candidato opositor, quien anticipó que buscará impugnar los resultados del escrutinio, sumando rispidez al tablero político.

Entidades internacionales, entre ellas JPMorgan y Morgan Stanley, señalaron en sus informes que la reacción responde al desmoronamiento de un escenario de desregulación que el mercado daba por descontado, alertando que el índice Bovespa podría corregir hasta un 20% si no se despejan las dudas en torno a la designación del próximo ministro de Hacienda y la sostenibilidad de la deuda pública, que hoy supera el 82% del PBI brasileño.