Conmoción por la muerte de El Komanche: Coscu y AuronPlay lo despidieron y cuestionaron el odio en redes

En las últimas horas, se confirmó la muerte del popular streamer y creador de contenidos salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, universalmente reconocido bajo el alias de El Komanche, quien tenía 30 años.

La dolorosa partida fue comunicada en plataformas virtuales por su representante directo, Byron Reyes, desatando de forma inmediata una ola de pronunciamientos solidarios por parte de los máximos referentes del gaming hispanohablante, tales como AuronPlay, Ibai Llanos y Coscu.

Sus pares repudiaron abiertamente las agresiones verbales sistemáticas y el hostigamiento que padecía el joven en foros anónimos, luego de que apenas una semana antes publicara un alarmante mensaje donde manifestaba que sus días simplemente no encontraban mejoría.

El comunicado de su representante y el señalamiento al bullying digital contra El Komanche

La confirmación formal del deceso fue expresada en las primeras horas de la jornada por su agente, Byron Reyes, quien canalizó el dolor colectivo a través de una desgarradora reflexión sobre los alcances nocivos de las comunidades virtuales:

«Te extrañaremos, amigo, del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos, pero quiero detenerme a decir lo siguiente: en internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de juzgar con liviandad«, expresó el manager en sus canales institucionales.

En publicaciones posteriores, el representante vinculó directamente el desgaste anímico del joven centroamericano con las campañas de hostilidad sostenidas a lo largo de los últimos años:

«Ahora me pongo a pensar que recibió tanto odio desde hace tiempo, por favor seamos más conscientes de lo que escribimos, el bullying a cualquier escala no es un juego y sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que este ambiente cambie para todos«, enfatizó, alertando sobre las consecuencias extremas del maltrato virtual organizado.

La dura reacción de Coscu y el homenaje de figuras mundiales a la memoria de El Komanche

El impacto de la noticia movilizó a las figuras más influyentes del ecosistema digital, destacándose el contundente descargo del creador argentino Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, quien apuntó de manera frontal contra las conductas tóxicas de las redes:

«Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas, juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias sin escrúpulos, y después cuando pasan estas cosas tuitean llorando y dan su pésame; no crean todo lo que un usuario anónimo publica, el odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca«, sentenció con indignación.

Por su parte, el español AuronPlay compartió imágenes personales para rememorar una amistad de larga data y sus recientes charlas compartidas en España, destacando la bonhomía del creador salvadoreño que brilló en eventos multitudinarios de GTA, Fortnite y Minecraft:

«Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho, estuvimos hablando hace apenas cuatro días y no te imaginas el vacío que dejas, eras una buena persona y había mucha gente que te quería de verdad«, publicó, mensaje que fue replicado por Ibai Llanos con un sentido deseo de paz y pedidos expresos de cuidado comunitario para todas las audiencias.