Franco Colapinto no para de crecer: el argentino fue el que más incrementó su valor en el mercado

El argentino espera con ansias la resolución de Alpine sobre su futuro en la máxima.

La figura de Franco Colapinto se agiganta cada vez más en el mundo de la Fórmula 1. A creciente y notoria popularidad del argentino en los últimos meses, ahora hay que sumarle el incremento de valor que el piloto de Alpine ganó en el terreno de la virtualidad.

El pilarense se convirtió en el piloto que más aumentó su valor en el F1 Fantasy, el juego oficial de la categoría, algo así como el «Gran DT» del fútbol. Tras las primeras 11 carreras de 2026, el argentino acumuló una revalorización de 5 millones de dólares y pasó de cotizar US$6,2 millones a US$11,2 millones.

Detrás suyo aparecen el neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, con una suba de US$3,8 millones, y Esteban Ocon, volante de Haas, que aumentó US$3,4 millones.

En la F1 Fantasy cada participante arma un equipo con cinco pilotos y dos constructores con un presupuesto inicial de US$100 millones. Los puntos se asignan de acuerdo con el rendimiento de los corredores durante los Grandes Premios, asimismo que ello determina la evolución del valor de mercado de cada uno.

Hasta el momento, Colapinto acumula 123 puntos en el Fantasy, producto de sus actuaciones en Sprint, clasificación y carreras. Su mejor resultado en el juego llegó en Gran Bretaña (avanzó diez posiciones en competencia), donde consiguió 27 unidades. Además, su crecimiento fue superior al de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, cuyo valor pasó de US$12 millones a US$13 millones.

We're still in awe of this save by Franco in the first moments of the season 🤯#F1 pic.twitter.com/THRRVDCThQ — Formula 1 (@F1) August 11, 2026

La evolución también se refleja en sus números dentro de la pista: el argentino suma 19 puntos en el campeonato (marcha 12°), logrando puntuar en seis de las doce competencias disputadas. Su mejor resultado fue el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá.

Lo que más proyectó el crecimiento en la valoración del juego para Colapinto fueron los 73 adelantamientos que acumula durante 2026, siendo el de Bélgica, sobre Gasly y Lawson, el más destacado. Con esa cifra ocupa el cuarto lugar entre los pilotos, detrás de Max Verstappen, con 96; Ocon, con 88; y Gasly, con 77.

Además, el piloto argentino aparece tercero en vueltas recorridas y kilómetros completados, otro indicador de su regularidad durante la temporada. En el ranking de los pilotos que más aumentaron su valor, su salto de US$6,2 millones a US$11,2 millones lo dejó claramente en la cima y refleja el impacto que tuvo su rendimiento para quienes lo eligieron en sus equipos de F1 Fantasy.