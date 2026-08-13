Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2026: las canastas subieron por encima de la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio 2026 fue del 2,1% este jueves 13 de agosto. De forma paralela al dato de inflación, el organismo precisó cuánto necesitó una familia para no ser pobre el mes pasado.

En julio, la Canasta Básica Alimentaria (CBA)- -que marca la línea de la indigencia- tuvo una variación de 2,6%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) que sirve para medir la pobreza– incrementó por segunda vez consecutiva 2,2%.

De esta forma, ambas canastas básicas reportaron un aumento acumulado por encima de la inflación (19,3%): la CBT ya subió 19,6%, en lo que va del año mientras que la CBA es de 20,1%. Medido interanual, subieron 36,1% y 37,4%, respectivamente.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2026

Según el Indec, para que un adulto no sea indigente en julio 2026 requirió $229.131, y para superar la línea de la pobreza necesitó $506.381.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.564.716 para estar por encima de la línea de la pobreza.

Fuente: Indec.

En el mes anterior, este mismo grupo demandó $1.531.473 para no ser pobre, mientras que en julio de 2025 la cifra fue de $1.149.353.

Inflación: qué fue lo que más subió en julio 2026

De acuerdo con el último informe del Indec, los incrementos por encima de la inflación fueron:

Recreación y cultura: 5% .

. Restaurantes y hoteles: 2,8%.

Salud: 2,5% .

. Comunicación: 2,4%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,2%

Mientras tanto, los rubros que menor variación de precios registraron fueron: