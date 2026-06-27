ANSES confirma los nuevos montos para Pensiones No Contributivas en julio 2026 con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó las planillas definitivas que regularán los haberes de las Pensiones No Contributivas, durante el período de julio 2026. Las escalas registrarán un reajuste técnico del 2,15%, un porcentaje que se desprende de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual que computa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo con dos decimales exactos.

De esta manera, el universo integrado por más de un millón y medio de beneficiarios asistenciales de las Pensiones No Contributivas (PNC) contará con certezas en sus cuentas sueldo, abriendo el cronograma unificado de depósitos bancarios junto a las jubilaciones mínimas.

Julio 2026: las escalas de ANSES para las Pensiones No Contributivas y la PUAM

El reajuste por inflación impactará de forma directa sobre las cuatro líneas de cobertura asistencial, que ampara el marco legal estatal para acompañar a grupos especiales o vulnerables. Según las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el esquema de cobro para las Pensiones No Contributivas y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará conformado bajo los siguientes montos específicos:

PNC por Invalidez y Vejez : los beneficiarios de estas categorías —donde la línea de incapacidad laboral concentra el mayor volumen con un millón de titulares— percibirán un haber básico de $288.392,53. Al adicionarse el bono completo de $70.000, el monto bruto unificado alcanzará los $358.392,53.

: los beneficiarios de estas categorías —donde la línea de incapacidad laboral concentra el mayor volumen con un millón de titulares— percibirán un haber básico de $288.392,53. Al adicionarse el bono completo de $70.000, el monto bruto unificado alcanzará los $358.392,53. PNC Madres de 7 Hijos : al estar equiparada por ley al 100% de la jubilación mínima ordinaria, el básico se establecerá en $411.989,32, consolidando un total de $481.989,32 al sumar el refuerzo estatal.

: al estar equiparada por ley al 100% de la jubilación mínima ordinaria, el básico se establecerá en $411.989,32, consolidando un total de $481.989,32 al sumar el refuerzo estatal. Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : la cobertura destinada a mayores de 65 años sin aportes, que equivale al 80% del piso jubilatorio, registrará un básico de $329.591,46, elevando el cobro final a $399.591,46 con el plus integrado.

: la cobertura destinada a mayores de 65 años sin aportes, que equivale al 80% del piso jubilatorio, registrará un básico de $329.591,46, elevando el cobro final a $399.591,46 con el plus integrado. Líneas Especiales: se incluye en este esquema de actualización a la pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C bajo los parámetros de la Ley 27.675.

En Río Negro y Neuquén, es fundamental recordar que estas cifras base se incrementan de forma sustancial por la liquidación del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), un concepto protectorio regional que eleva el básico previsional y genera un fuerte diferencial de bolsillo en las terminales electrónicas locales respecto de las escalas declaradas a nivel nacional.

Julio 2026: el impacto real del bono congelado en las Pensiones No Contributivas de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará de forma íntegra el bono extraordinario de $70.000 a todos los titulares de las Pensiones No Contributivas, la PUAM y la jubilación mínima, mientras que para quienes superan el piso contributivo básico se aplicará un sistema de pagos proporcionales con un techo estricto fijado en $481.989,33.

Sin embargo, debido a que este refuerzo económico permanece congelado en el mismo valor nominal desde marzo 2024, el reajuste efectivo de bolsillo termina siendo menor al IPC medido por el INDEC. Al no indexarse la suma fija, la mejora real en mano para las pensiones por invalidez y vejez se reduce a un 1,72% efectivo, mientras que para las madres de siete hijos se ubica en el 1,83%, un fenómeno de erosión que los especialistas previsionales recomiendan tener en cuenta al momento de planificar los gastos mensuales.

Los beneficiarios, apoderados y tutores podrán verificar el estado de sus expedientes y el desglose de sus órdenes de pago, ingresando de manera digital y gratuita a la plataforma Mi ANSES o utilizando la aplicación para teléfonos celulares.

Completando el acceso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los usuarios podrán auditar de forma anticipada la carga correcta de sus asignaciones y retenciones obligatorias de obra social, antes del inicio del cronograma operativo de transferencias de julio 2026.