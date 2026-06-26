Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre del GP de Austria y cuestionó las mejoras de Alpine: «Fue bastante frustrante»

Franco Colapinto cerró un viernes con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Austria. Después de completar una sólida primera práctica libre y ubicarse en el octavo puesto, el argentino no logró sostener el rendimiento en la segunda tanda y terminó 16° en el Red Bull Ring. La jornada también dejó preocupación en Alpine, que llevó una serie de actualizaciones al circuito pero no consiguió el salto esperado.

El piloto de Pilar había comenzado el día con una vuelta de 1:08.962, a 1.166 segundos del más rápido, y con una ventaja superior al medio segundo sobre su compañero Pierre Gasly. Durante esa sesión, ambos probaron distintas configuraciones para evaluar el funcionamiento del nuevo alerón delantero, una de las cinco modificaciones que la escudería francesa presentó para el fin de semana.

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda práctica. Colapinto arrancó con neumáticos duros y sufrió una leve salida en la curva seis que no tuvo consecuencias, aunque el comportamiento del auto siguió sin encontrar estabilidad. Más tarde, con blandos, marcó 1:08.831, mientras que Gasly mejoró hasta 1:08.376 y finalizó 11°, con una diferencia de 455 milésimas sobre el argentino.

Tras bajarse del auto, Colapinto dejó en claro su decepción por el resultado de las pruebas que realizó Alpine. «Hoy no mejoró, probé las dos. Usé el alerón viejo una vuelta en la FP1 y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante porque esperábamos una diferencia grande de uno al otro», explicó en declaraciones a ESPN.

El argentino también reveló que el equipo intentó corregir el rumbo entre una sesión y otra, aunque el resultado terminó siendo contrario al esperado. «En la FP2 hicimos cambios grandes porque el auto no funcionaba bien. En curvas lentas hacía una cosa y en las rápidas hacía lo opuesto. Era complicado de trabajar y fue todo peor todavía», sostuvo.

Ahora Alpine deberá analizar los datos para entender por qué las actualizaciones no dieron resultado y tratar de encontrar una puesta a punto más competitiva para el resto del fin de semana. La actividad continuará este sábado con la última práctica libre desde las 7:30 (hora argentina) y luego llegará la clasificación, prevista para las 11.