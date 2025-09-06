Franco Colapinto en el puesto 19° en la práctica libre 3 en el GP de Italia: a qué hora es la clasificación este sábado

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inició con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación. El cronograma para ver la carrera del piloto argentino este 6 y 7 de septiembre. La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza. Se disputa ahora la FP3 y la lidera el neerlandés Verstappen.

Franco Colapinto viene de una buena carrera en Países Bajos

Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora corre Franco Colapinto la clasificación del Gran Premio de Italia

El GP de Italia siguió este sábado desde las 7.30 horas de la Argentina con el inicio de las prácticas libres 3, rumbo a la clasificación de las 11.

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10 hs.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Noticias Argentinas