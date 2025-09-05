Dura jornada para Alpine: Franco Colapinto terminó último en la segunda práctica del GP de Italia de Fórmula 1

Tras ceder su asiento a Paul Aron en la primera tanda de entrenamientos, Franco Colapinto tuvo acción por primera vez en este GP de Italia. El piloto argentino de Alpine terminó último con un tiempo de 1:21.564.

En los primeros tiempos de referencia, Gabriel Bortoleto (Sauber) marcó 1:21.683, seguido por George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren). Franco Colapinto, en su primera vuelta rápida, registró 1:24.322 y luego mejoró a 1:23.409.

En su primera vuelta con neumáticos blandos, el piloto argentino subió momentáneamente al puesto 17, mejoró en todos los sectores y clavó 1:21.564, a 1.686 segundos del líder Lando Norris. Sin embargo, los Alpine de Franco Colapinto (20° con 1:21.564) y Pierre Gasly (18° con 1:21.102) quedaron al final de la tabla de tiempos.

Al inicio de la PF2, la sesión se detuvo momentáneamente por bandera roja tras la salida de pista de Andrea Kimi Antonelli, que quedó estancando con su Mercedes en la grava. Antes, Pierre Gasly también había tenido un despiste con el otro Alpine, aunque logró continuar.

Antonelli lost the rear around the two Lesmos and then got beached 😔



Here's what happened 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EJgPusvOGI — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Este sábado desde las 7.30 de la mañana (hora Argentina) se realizará la última práctica libre antes de la clasificación (11 de la mañana) que ordenará la grilla de la carrera principal a 53 vueltas que se llevará a cabo el domingo desde las 10 de la mañana.

