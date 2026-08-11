Buscan a un argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia: es de San Juan y tiene 69 años

La angustia por el devastador sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia caló hondo en la Argentina. Una familia del departamento de Rivadavia, en San Juan, atraviesa horas de profunda incertidumbre tras perder contacto con Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que reside en el municipio de Dosquebradas, una de las zonas más golpeadas cerca de Pereira.

De acuerdo con lo informado por el diario Tiempo de San Juan, las comunicaciones en la región permanecen colapsadas de forma crítica, lo que imposibilita entablar cualquier tipo de conexión telefónica o por internet. La desesperación de sus allegados aumenta a cada minuto debido a que se trata de un adulto mayor que, en medio de la desorientación provocada por los derrumbes y la evacuación, podría no recordar los números telefónicos para pedir auxilio.

Un largo camino en el exterior y el sueño de volver

Carlos Cáceres vivió durante años en España hasta que, hace cinco temporadas, decidió radicarse en el país caribeño. Según relató su entorno familiar, el hombre planeaba regresar definitivamente a la Argentina en el corto plazo para reencontrarse con sus seres queridos.

«Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados», expresó con dolor su hija, Carla Cáceres.

Sin allegados ni conocidos directos en Dosquebradas que puedan acercarse de forma presencial hasta la vivienda afectada, la familia inició una campaña de visibilización en redes sociales para intentar dar con su paradero o lograr que algún rescatista en la zona se acerque al lugar.

El cuadro de salud y la vulnerabilidad del hombre de 69 años encienden las alarmas en medio de un operativo de emergencia nacional desbordado, que ya cuenta con la intervención de la Cancillería y las brigadas internacionales para rastrear a los ciudadanos extranjeros en las áreas de desastre.