Por qué a veces escuchamos un pitido en el oído cuando está todo en silencio
Puede aparecer de repente, durar apenas unos segundos y desaparecer tan rápido como llegó. Ese sonido agudo que nadie más escucha es bastante frecuente y suele hacerse mucho más evidente durante la noche o cuando no existe ningún ruido alrededor.
Estás acostado, la casa quedó completamente en silencio y, de repente, aparece: un “piiiii” agudo dentro de un oído. A veces dura apenas unos segundos; otras, un poco más. Después desaparece y todo vuelve a la normalidad.
La experiencia puede resultar desconcertante, especialmente cuando ocurre sin haber estado expuesto inmediatamente antes a un ruido fuerte. Sin embargo, percibir sonidos que no provienen de una fuente externa es un fenómeno conocido como tinnitus o acúfeno.
El tinnitus puede manifestarse como un pitido, zumbido, silbido, siseo o incluso un sonido parecido a un rugido. Puede sentirse en un solo oído, en ambos o incluso como si proviniera del interior de la cabeza.
Por qué el pitido aparece cuando todo está en silencio
No necesariamente es el silencio el que produce el sonido. Lo que ocurre es que la ausencia de otros estímulos sonoros hace mucho más fácil percibirlo.
Durante el día, las conversaciones, el tránsito, la televisión, la música y los innumerables sonidos ambientales pueden enmascarar pequeñas percepciones auditivas. Cuando llega la noche y todo queda quieto, ese ruido interno puede adquirir protagonismo.
De hecho, materiales de servicios especializados en audición señalan que el tinnitus suele percibirse con mayor intensidad precisamente en ambientes silenciosos.
El mecanismo exacto que lo produce todavía no se comprende por completo. Una de las principales explicaciones científicas apunta a cambios en las señales que viajan desde el oído interno hacia las áreas cerebrales encargadas de procesar el sonido.
En otras palabras, aunque sentimos que el pitido está en el oído, parte de esa percepción se genera en el propio sistema auditivo y el cerebro.
Auriculares y ruidos fuertes: dos factores para tener en cuenta
Haber estado expuesto a música muy fuerte, recitales, herramientas ruidosas o utilizar auriculares a volúmenes elevados puede favorecer la aparición de tinnitus.
El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos (NIDCD) advierte que la exposición repetida a sonidos intensos puede dañar estructuras sensibles del oído interno y provocar tanto pérdida auditiva como zumbidos o pitidos.
Por eso, un pitido después de salir de un recital o de permanecer durante mucho tiempo en un lugar extremadamente ruidoso no debería interpretarse simplemente como una curiosidad: también puede ser una señal de que los oídos estuvieron sometidos a demasiado ruido.
No siempre existe una única explicación
El tinnitus también puede relacionarse con acumulación de cera, infecciones del oído, determinados medicamentos, alteraciones de la audición o problemas en la articulación de la mandíbula, entre otras causas.
Incluso existen personas que experimentan tinnitus sin que llegue a identificarse una causa concreta.
Esto tampoco significa que escuchar ocasionalmente un pitido implique necesariamente que exista una enfermedad. El tinnitus es frecuente y, en muchos casos, no está asociado con un problema médico grave.
Cuándo conviene prestarle atención
Una situación diferente es cuando el pitido se vuelve frecuente o permanente, empeora progresivamente o comienza a interferir con el sueño y la concentración. En esos casos es conveniente realizar una consulta médica para evaluar la audición y buscar posibles causas tratables.
También merece una evaluación rápida un ruido que late al mismo ritmo que el pulso. Y si el tinnitus aparece acompañado por una pérdida repentina de la audición, vértigo intenso, debilidad facial o después de un traumatismo en la cabeza, requiere atención médica urgente.
Para ese pitido ocasional que aparece justamente cuando la casa queda en absoluto silencio, la explicación puede ser mucho menos misteriosa: al desaparecer los sonidos del ambiente, nuestro sistema auditivo tiene menos estímulos externos compitiendo con esa percepción interna y simplemente podemos notarla mucho más.
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