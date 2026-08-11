Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy, martes 11 de agosto: los signos con más suerte y las predicciones

El horóscopo chino de Ludovica Squirru para este martes 11 de agosto de 2026 llega marcado por la energía del Fuego yin y la influencia de la Serpiente, una combinación que invita a moverse con inteligencia, aprovechar los contactos y elegir cuidadosamente dónde poner la energía.

De acuerdo con las claves de la jornada, será un día especialmente propicio para promocionarse, hacer negocios, ofrecer servicios, fortalecer vínculos sociales, rezar o meditar, concebir y adoptar hijos. Sin embargo, también aparecen algunas advertencias: conviene evitar determinadas actividades que podrían encontrar mayores obstáculos.

Horóscopo chino de Ludovica Squirru: la energía de este martes 11 de agosto

La energía del día será Fuego yin, mientras que el signo que gobernará la jornada será la Serpiente.

Dentro de la astrología china, la Serpiente está asociada con la intuición, la estrategia, la observación y la capacidad de actuar sin apresurarse. Combinada con el Fuego yin, propone una jornada en la que pueden resultar más efectivas la sutileza y la planificación que las decisiones impulsivas.

El Ki diario será 1, un dato que completa el mapa energético de este martes y refuerza la importancia de escuchar la intuición antes de avanzar.

Qué signos tendrán mayor afinidad este martes

Según las predicciones para la jornada, los signos que aparecen con mayor concordancia y afinidad son:

Búfalo

Dragón

Caballo

Cabra

Gallo

Quienes pertenezcan a estos signos podrían encontrar un escenario más fluido para avanzar con proyectos, establecer contactos o resolver cuestiones pendientes. Esto no significa que todo sucederá automáticamente, sino que la energía general puede acompañar mejor sus iniciativas.

Chancho, el signo que deberá tener más cuidado

El Chancho aparece como el signo en choque con la energía de este martes 11 de agosto. Por eso, quienes hayan nacido bajo este animal del horóscopo chino deberían evitar decisiones apresuradas y manejar con prudencia las situaciones de tensión.

Puede ser un buen momento para observar antes de reaccionar, no involucrarse en discusiones innecesarias y postergar, cuando sea posible, aquellas determinaciones que no requieran una respuesta inmediata.

Qué conviene hacer hoy, según el horóscopo chino

La energía de este martes se presenta favorable para promocionarse y dar visibilidad a proyectos personales o profesionales. También es un buen día para los negocios, la prestación de servicios y las actividades sociales.

En el terreno más íntimo y espiritual, la jornada acompaña las prácticas de oración, meditación e introspección. También se señala como favorable para concebir o avanzar en procesos vinculados con la adopción.

En cambio, entre las actividades que se aconseja evitar durante este martes aparecen cavar, cimentar, cortarse el pelo y mudarse.

El consejo para este martes 11 de agosto

Con la Serpiente y el Fuego yin dominando la jornada, la clave será saber cuándo avanzar y cuándo esperar. La intuición, la diplomacia y una buena estrategia pueden convertirse en las mejores herramientas del día.

Para Búfalo, Dragón, Caballo, Cabra y Gallo, la energía aparece especialmente favorable. Para el Chancho, en cambio, será preferible transitar el martes con más cautela y evitar enfrentamientos o decisiones impulsivas.