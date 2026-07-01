Barcelona le pone un límite a la oferta que hizo por Julián Álvarez

La Araña buscará su salida del Atlético Madrid tras el Mundial, con la intención de jugar en Barcelona.

El interés del Barcelona por Julián Álvarez es uno de los temas centrales en el fútbol de europeo. El presidente de Barcelona, Joan Laporta, confesó que se comunicó con Atlético de Madrid para dejarle en claro que la oferta formal por el delantero argentino no es ilimitada.

“Espero que tengan en consideración la oferta del Barça. No es ilimitada en el tiempo”, aseguró Laporta.

El dirigente del Barça contó detalles de la negociación con el Colchonero: “Deco hizo una oferta de una cantidad determinada. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Hicimos esta oferta con todo el respeto para el Atlético; tienen todo mi respeto, tanto Cerezo como Gil Marín”.

Y agregó: “Tenían la oferta y nos dijeron que no tenían previsto vender porque no tenían alternativa, y les dije que si tenían alternativa, la oferta era firme. Saben cuál es nuestra voluntad, y si lo quieren hacer, estaríamos encantados”.

Laporta se refirió a las polémicas declaraciones de Álvarez sobre cumplir su sueño: “Él manifestó el sueño o la idea de cambiar de equipo. Nosotros no hemos forzado esto. Ha sido el jugador. El jugador ha estado en la órbita del Barça antes de fichar por el Manchester City, siempre ha estado en nuestra órbita”.

Para concluir, el presidente del conjunto blaugrana manifestó que espera que toda esta negociación se solucione de la mejor manera: “Los representantes del Atlético tienen mucha experiencia en esto, ahí tienen nuestra oferta, y si quieren aceptarla estaremos encantados.

Y cerró: “Por un lado espero que Atlético acepte esta oferta, y si no lo hace, que lo comuniquen otra vez y ya veremos qué hacemos”.